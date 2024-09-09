İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Eşi ve 7 arkadaşıyla istifa ettiğini duyurdu

İYİ Parti kan kaybetmeye devam ediyor. 31 Mart seçimlerinden sonra suların durulmadığı İYİ Parti'den bir istifa haberi daha geldi. Develi Belediyesi önceki dönem meclis üyesi Mustafa Ağca, eşi ve 7 arkadaşıyla birlikte İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.İstifa kararını sosyal medya hesabından duyuran Ağca; 'Sevgili dostlar, ilk kurulduğu günden beri ve ilçe kurucular kurulunda eşimle birlikte yer alıp, eşimin kadın politikaları başkanlığını yaptığı, benimde bir dönem belediye meclis üyeliğini yaptığım İYİ Parti'den eşim ve 7 arkadaşımızla birlikte istifa ettik. Tüm iyi dostlarımdan helallik istiyorum. Allah'ım hakkımızda hayırlısını nasip eylesin' dedi.Son olarak Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. İstifaya ilişkin açıklamasında herhangi bir kırgınlığı ya da eleştirisi olmadığını belirten Dursun Ataş, 'Bugün, büyük bir onurla sürdürdüğüm İYİ Parti üyeliğime veda ederken, içimde derin bir sorumluluk duygusuyla sizlere sesleniyorum. Bu karar, sadece bir kırgınlığın, eleştirinin ya da olumsuz bir düşüncenin sonucu değil; bilakis, millete hizmet yolunda daha verimli ve etkin olabilme arzumun bir yansımasıdır' dedi.Öte yandan Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın istifasıyla İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 31'e düştü.