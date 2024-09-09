Bakanlıktan çiftçilik ve hayvancılık yapanların hayatını kolaylaştıracak adım!

Tarım ve Orman Bakanlığı WhatsApp kanalı açıldı. Kanal ile çiftçilik ve hayvancılık yapanların hayatını kolaylaştıracak. Bakanlık buradan personel alımları, destekleme haberleri ve yenilikleri duyuracak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilik ve hayvancılık yapanlar için personel alımları, destekleme haberleri ve yenilikleri duyuracakları bir Whatsapp kanalı açıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre çiftçilik ve hayvancılık yapanlar artık Whatsapp üzerinden kurum haberlerini takip edebilecek. Böylece personel alımları, destekleme haberleri ve yenilikler kanal üzerinden öğrenilebilinecek.