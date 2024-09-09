Ticaretin merkezi Türk Limanları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2024 yılı Ocak-Ağustos dönemi denizcilik istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin deniz ticaretinde artan ivmesine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'yi önemli bir liman merkezi haline getirdiklerini söyledi. Uraloğlu, “Dünyadaki deniz ticaretinden çok daha fazla pay almak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.Deniz ticaret hacmini artırmanın ülke ekonomisi ve istihdamında çok önemli bir görev gördüğünü, Bakanlık olarak denizlerden sağlanan imkanların artırılması, kaynakların ekonomiye kazandırılması için gerekli atılımların ve yatırımların yapıldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, 'Bu yılın Ağustos ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 42 milyon 789 bin 708 ton olarak gerçekleşti. 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı ise toplam 356 milyon 112 bin 778 tona ulaştı. Ağustos ayında limanlarımızdan yurt dışı limanlarına giden yük miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalarak 11 milyon 604 bin 33 ton olarak gerçekleşti. Yurt dışı limanlarından limanlarımıza gelen yük miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 azalarak 19 milyon 870 bin 521 ton olarak gerçekleşti. Ağustos ayında yurt dışı yük taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalarak 31 milyon 474 bin 554 ton olarak gerçekleşti.” diye konuştu.Ağustos ayında bölge liman başkanlıkları bazında ise en fazla yük elleçlemesinin 6 milyon 894 bin 536 ton yük ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Kocaeli Bölge Liman Başkanlığını 6 milyon 732 bin 894 ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 560 bin 775 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti.” değerlendirmesinde bulundu. Uraloğlu, Ağustos ayında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 5 milyon 673 bin 127 ton, kabotajda taşınan yük miktarının ise 5 milyon 651 bin 27 ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.Ağustos ayında taşınan yük cinsleri bazında bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin buğday ve mahlut elleçlemesi olduğunu kaydederek, “Limanlardan 527 bin 235 ton buğday ve mahlut yük elleçlemesi gerçekleştirildi. Ağustos ayında portland çimentonun 738 bin 45 ton ile limanlarımızdan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi olurken söz konusu yük cinsini klinker ve motorin yük cinsleri takip etti. Ham petrol yük cinsi, yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde en fazla taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, briketlenmemiş taşkömürü ve hurda demir yük cinsleri takip etti.' dedi.Bakan Uraloğlu, Ağustos ayında limanlarımızdan deniz yolu ile yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yük taşımasının İtalya'ya olduğunu, bunu ABD ve Mısır'a yapılan taşımaların takip ettiğini kaydetti. Deniz yolu ile limanlarımıza gelen en fazla yükün Rusya'dan yapılan taşımalar olduğunu belirten Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:'Ağustos ayında limanlarımızda elleçlenen 31 milyon 474 bin 554 ton yurt dışı yükün yüzde 8'i Türk bayraklı gemilerle taşındı. Ağustos ayında Türk bayraklı gemilerle taşınan yurt dışı yük miktarı 2 milyon 462 bin 885 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yurt dışı yük miktarı ise 29 milyon 11 bin 669 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azaldı.'Ağustos ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarının ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artarak 1 milyon 179 bin 563 TEU'ya ulaştığına işaret eden Uraloğlu, yılın ilk 8 ayında limanlardan elleçlenen konteyner miktarının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artışla 9 milyon 61 bin 518 TEU'ya çıktığını belirtti.LİMANLARDA 8 AYDA 313 MİLYON TON YÜK ELLEÇLENDİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU:“LİMANLARDA OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE 356 MİLYON 112 BİN 778 TON YÜK ELLEÇLENDİ”“2024 YILI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE ELLEÇLENEN KONTEYNER MİKTARI YÜZDE 9,1 ARTARAK 9 MİLYON 61 BİN 518 TEU'YA ULAŞTI”“LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN YÜK MİKTARI İLK 8 AYDA YÜZDE 1,9 ARTTI”