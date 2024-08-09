Uzmanı açıkladı: İstanbul'u bekleyen depremin ayrıntıları! İşte depremi geciktiren faktör

Karadeniz Teknik Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, olası İstanbul depremi hakkında sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.Bektaş, Marmara Faylarının karadaki faylara göre daha zayıf kenetlendiğini ve bu durumun daha az enerji birikimine neden olduğunu belirtti.Bektaş, tarihsel İstanbul depremlerinin 1999 İzmit ve 1912 Mürefte depremlerinden daha küçük olduğunu ifade etti.'Marmara Faylarının zayıf kenetlenmesi, küçük deprem üreterek sürünmesi (creep) aynı zamanda karadan denize ilerleyen 1912 ve 1999 büyük depremlerinin Tekirdağ ve Çınarcık Çukurluklarında durdurulmasını sağladı' dedi.Bektaş'ın açıklamalarına göre, Marmara Denizi altındaki fayların karadaki faylara oranla daha az enerji biriktirmesi, İstanbul'u büyük depremlerden koruyan bir faktör olarak öne çıkıyor.Bektaş, bu durumun İstanbul'da beklenen büyük depremin şiddetini azaltabileceğini belirtti.