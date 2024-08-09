Türkiye’den Gazze’de ateşkes açıklaması! “Çabaları takdir ediyoruz”

Dışişleri Bakanlığı Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları takdir ettiklerini belirterek, ‘Filistinlilerin ateşkes konusunda gösterdiği yapıcı tutumun İsrail tarafından da sergilenmesi gerekmektedir’ ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:



TAKDİR EDİYORUZ



Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen çabaları takdir ediyoruz.Söz konusu ülkelerin liderleri tarafından bugün yapılan açıklamada yer alan hususların hayata geçirilmesini destekliyoruz.



ULUSLARARASI TOPLUM BASKI KURMALI



BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararında yer alan üç aşamalı plan, barış için uygun bir zemin teşkil etmektedir. Filistinlilerin ateşkes konusunda gösterdiği yapıcı tutumun İsrail tarafından da sergilenmesi gerekmektedir. Uluslararası toplum, Netanyahu Hükümeti üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır.