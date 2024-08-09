Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni atamalar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarında Kara, Deniz, Hava Komutanlığına 187 general ve amiralin görev yeri belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı 187 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Son dakika haberine göre; Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 117 generalin ataması yapıldı.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 32 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 38 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.