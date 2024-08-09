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Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni atamalar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarında Kara, Deniz, Hava Komutanlığına 187 general ve amiralin görev yeri belli oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni atamalar Resmi Gazete'de
Ekleme: 9.08.2024 - 09:30 Güncelleme: 9.08.2024 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni atamalar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı 187 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

187 GENERAL VE AMİRALİN GÖREV YERLERİ BELLİ OLDU

Son dakika haberine göre; Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 117 generalin ataması yapıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 32 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 38 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni atamalar Resmi Gazete'de