Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni atamalar Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarında Kara, Deniz, Hava Komutanlığına 187 general ve amiralin görev yeri belli oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı 187 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
187 GENERAL VE AMİRALİN GÖREV YERLERİ BELLİ OLDU
Son dakika haberine göre; Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 117 generalin ataması yapıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 32 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 38 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.