Meteoroloji açıkladı: 9 Ağustos 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz parçalı bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Kocaeli, Afyonkarahisar, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve kuzey kıyıları, Denizli'nin güney ve doğu, Ankara'nın kuzey, Bolu'nun doğu, Kastamonu ve Karabük'ün güney, Çankırı'nın batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.MARMARAParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve kuzey kıyılarının kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 36°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 30°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası ve kuzey kıyılarının kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 32°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 33°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEAz bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 34°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 40°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CParçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 32°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 35°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 34°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 35°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 32°CParçalı bulutluKONYA °C, 35°CAz bulutlu ve açık, zamanla öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu'nun doğu, Kastamonu ve Karabük'ün güney ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 30°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 32°CParçalı bulutluSİNOP °C, 31°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 28°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun kıyı illerinin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 34°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 28°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 31°CParçalı bulutluTRABZON °C, 29°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 31°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluKARS °C, 27°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 30°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 39°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 39°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 42°CAz bulutlu ve açık