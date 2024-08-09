Apple'dan hemen yükleyin uyarısı: iPhone'lar için kritik güncelleme yayınlandı

Apple, tüm iPhone kullanıcılarının cihazlarını en kısa sürede güncellemesi için kritik bir yazılım güncellemesi yayınladı.Yeni kullanıma sunulan iOS 17.6.1 güncellemesi, önemli hata düzeltmeleri içeriyor ve kullanıcıların bir an önce yüklemesi isteniyor.Güncelleme ile birlikte, iPhone'larda bulunan ve kötü niyetli kişilerin cihazınıza sızmasına olanak tanıyan güvenlik açıkları kapatılıyor.Bu sayede, kişisel verilerinizin çalınması veya cihazınızın uzaktan kontrol edilmesi gibi riskler ortadan kaldırılıyor.Güncellemeyi telefonunuza yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyin ve Şimdi Güncelle butonuna dokunun.Apple, iOS 18 güncellemesini eylül ayında tanıtılacak yeni iPhone 16 modelleriyle birlikte kullanıma sunacak.Henüz Apple tarafından resmi bir tarih açıklanmasa da tanıtım etkinliğinin 10 Eylül'de düzenleneceği söyleniyor.