Uzmanlardan uyarı: VPN kullanırken dikkatli olun

Instagram'ın engellenmesi sonrasında, kullanıcıların platforma erişim sağlamak için DNS ve VPN hizmetlerine yönelmesi dikkat çekiyor.Bu yöntemler, engellemeleri aşmak için etkili çözümler sunarken, güvenlik ve gizlilik açısından bazı riskler taşıyabiliyor.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Ali Süzen, VPN kullanımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Süzen, gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde VPN kullanarak Avrupa Birliği ülkesi ya da farklı kıtalardan internete bağlanarak yasaklı uygulamalara erişim sağlandığını belirtti.Bu durumun güvenlik açısından riskli olabileceğine dikkati çeken Süzen, yapılan tüm işlemlerin farklı bir kaynak üzerinden geçtiğini ve bu kaynakların, uygulamayı geliştiren kişiler veya ülkeler tarafından izlenebildiğini kaydetti.VPN uygulamalarının genelde iki şekilde sorun yaratabileceğini ifade eden Süzen, kullanıcılara şu uyarıları yaptı:Ülke bazlı sıkıntılar ve uygulamayı geliştiren firma bazlı sıkıntılar yaşanabilir. Birinci durumda, uygulamayı geliştiren kişiler trafiklerimizi ve girdiğimiz sayfaları görebilecek ve işlemlerimizi denetleyebilecekler.İkinci durumda ise cep telefonu ve tabletler özelinde bilinçsiz VPN kullanımı nedeniyle zararlı yazılımlar içeren VPN uygulamalarının yaygınlaşması sorun yaratabilir.Ücretsiz veya lisanssız VPN uygulamaları bu tür riskler taşıyor. VPN açıkken Instagram'a erişen bir kullanıcının, VPN'yi kapattıktan sonra e-ticaret, kredi kartı veya bankacılık ve e-devlet işlemlerini gerçekleştirmesi daha güvenli olacaktır.VPN (Virtual Private Network), internet trafiğini şifreleyerek kullanıcıların anonim olarak internete erişmelerini sağlar.VPN kullanarak, kullanıcılar coğrafi engellemeleri aşabilir ve gizliliklerini koruyabilirler. Ancak, VPN hizmeti seçerken dikkatli olunmalıdır.Güvenilir olmayan VPN sağlayıcıları, kullanıcı verilerini üçüncü taraflarla paylaşabilir veya kullanıcı aktivitelerini izleyebilir.