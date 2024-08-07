  • USD: 33,50 - 33,56
  • EURO: 36,57 - 36,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Girit Adası'nda deprem! Beşik gibi sallandı

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Girit adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Ekleme: 7.08.2024 - 11:55 Güncelleme: 7.08.2024 - 12:10 / Editör: Ozge Selin
Girit Adası'nda deprem! Beşik gibi sallandıAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6.47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü saat 11.47'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.