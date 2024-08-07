Girit Adası'nda deprem! Beşik gibi sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6.47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü saat 11.47'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.