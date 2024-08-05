Instagram ne zaman açılacak? Milyonlar bekleyişte...

Milyonlar bekleyişte...Instagram kullanıcıları, hesaplarına ulaşacağı anı iple çekiyor.Ülkemizde, 'katalog suçlara uymadığı' gerekçesi ile 2 Ağustos Cuma gününden itibaren Instagram'a erişim sağlanamıyor.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Instagram'a erişim engeli getirdi. BTK'nın site bilgileri sorgu sayfası kısmında ilgili karar görüldü. Yapılan açıklamada 'instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişme engellenmiştir.' denildi.BTK kararıyla erişime engellenen Instagram'ın e-ticarete bedeli 2 milyar liraya yaklaştı.Instagram üzerinden para kazananlar başta olmak üzere kullanıcılar, 'Instagram açılacak mı' merak ediyor.Peki, Instagram bugün açılacak mı? 5 Ağustos Pazartesi Instagram açılacak mı?Instagram'a erişim yasağı henüz kaldırılmadıInstagram'ın ne zaman düzeleceğine dair açıklama gelmedi ancak Kabine'nin bugünkü gündeminde yer alıyor.laştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Özellikle hem kanuni olarak koyduğumuz kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz. Türkiye temsilcisi olan şu andaki ilgiliyle beraber arkadaşlarımız görüşme halinde. Hani net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız.” dedi.Engelin ne zaman kaldırılacağının Instagram'ın tutumuna bağlı olduğu ifade ediliyor.Sorun yaratan içeriklerin kaldırılması halinde Instagram'a erişimin kısa sürede sağlanacağı kaydediliyor.