CHP'li belediye bunu da yaptı! İşçiler iş derdinde, sorumlular tatil...

CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen geçtiğimiz Cuma günü belediyenin mali yapısını gerekçe göstererek 150 personeli kapı dışarı etti. İşçiler iş akitlerinin sona erdirildiğini cep telefonlarına gelen SMS mesajları ile öğrendi. Türkmen’in işten çıkarmaların hemen ardından izne ayrılması dikkat çekti. Öte yandan işçi çıkarmalardan hemen önce belediyeye yeni işçi alımı yapılmış olması kafa karıştırdı.

İzmir'de belediyelerde yaşanan işten çıkarmaların son adresi Kemalpaşa Belediyesi oldu. CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'in talimatı ile geçtiğimiz hafta Cuma günü 150'ye yakın işçi kapı dışarı edildi. İşçiler iş akitlerinin sona erdirildiğini cep telefonlarına gelen mesajla öğrendi.



Belediyenin farklı birimlerinde görev yapan işçilerin belediye şirketi KEM-BEL personeli oldukları ifade edildi.



İZNE ÇIKMIŞ



Çıkarılan işçilerin tamamına yakınının önceki Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı döneminde işbaşı yaptığı öğrenilirken yine çıkarılanların önemli bir kısmının CHP üyesi olması da dikkat çekti. Öte yandan işten çıkarmalardan bir gün önce yeni işçi alımlarının yapıldığı ileri sürüldü. Başkan Mehmet Türkmen'in ise işten çıkarma kararı aldıktan hemen sonra izne çıktığı öğrenildi.



BELEDİYEDE MUHATTAP BULAMADIK



Yaşanan şok gelişme sonrası belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 7 No'lu şube yönetimi eylem kararı aldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Şube Başkanı Özgür Genç, Cuma günü işten çıkarma işlemlerine müdahil olmak için belediyeye gittiklerini ancak muhatap bulamadıklarını söyledi. Yakın zamanda belediye başkanı ve bürokratlarının uzun süreli izin aldığını ve belediyeye gelmeyeceğini öğrendiklerini belirten Genç, "Bizler Cuma günü çıkışlara engel olmak için belediyeye gittik. Neredeyse tüm gün oradaydık. Herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildi. Kötü tablo akşam saatlerinde ortaya çıktı. Bazı üyelerimiz iş akitlerinin sonlandırıldığını SGK'dan gelen SMS'le, bazıları da e-devlet üzerinden yaptıkları kontrolle öğrendiler. " dedi.



O ZAMAN NEDEN YENİ İŞÇİ ALINDI?



İşten çıkarmalardan önce yeni işçi alımlarının olduğunu da kaydeden Başkan Genç, "Başkan ekonomik gerekçelerle işten çıkarmaları yaptığını savunsa da işten çıkarmalardan iki gün önce çok sayıda işçi alımı yapıldığını da öğrendik. Madem ekonomik sorunlar var o zaman neden yeni işçi alımları yapılıyor. Bir önceki belediye başkanı döneminde alınanların tırpanlandığını düşünüyoruz. Ya da bir yakını, meclis üyesi tanıdığı olmayan işçilerin işten çıkarıldığını görüyoruz. Sendika olarak buna karşı duracağız ve mücadelemizi büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.



KEMALPAŞA HALKI DA CEZALANDIRILIYOR



İşçi çıkarmalarla birlikte Kemalpaşa halkının ve çocuklarının da cezalandırıldığını ifade eden Başkan Genç, "Kemalpaşa halkı da çocukları da mağdur edilecek. İşten çıkarılanlar arasında belediye dershanelerinde, kreşlerinde ve spor okullarında çalışan öğretmenler de var. Çocuklar buralarda üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Kreşler kadınların üretime katılması için katkı sağlıyor." diye konuştu.