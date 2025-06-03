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Haziran geldi yaz gelmedi: Meteoroloji'den 4 il sarı kodlu için uyarı

Meteoroloji, 4 il için "yerel kuvvetli sağanak" uyarısı yaptı. İç ve batı bölgelerde sıcaklıklar 4 dereceye kadar yükselecek. İşte bölge bölge 3 Haziran 2025 hava durumu...

Ekleme: 3.06.2025 - 10:32 Güncelleme: 3.06.2025 - 10:36 / Editör: Atilla Özbir
Haziran geldi yaz gelmedi: Meteoroloji'den 4 il sarı kodlu için uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, Türkiye'nin iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: 4 İL SARI KODLA ALARMDA

Özellikle Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Meteoroloji, bu bölgeler için sarı kodlu uyarı yayınlayarak, ani sel, dolu ve yıldırım riskine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

SICAKLIKLARDA BÖLGESEL DEĞİŞİM

Hava sıcaklıkları iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artış gösterecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

MARMARA

İstanbul: 26°C (Parçalı bulutlu)
Balıkesir: 31°C, Edirne: 33°C, Kırklareli: 29°C

EGE

İzmir: 32°C, Manisa: 32°C (Açık)
Afyonkarahisar: 25°C, Denizli: 30°C

AKDENİZ

Antalya: 31°C, Adana: 30°C (Parçalı bulutlu, yerel sağanak)
Hatay: 28°C, Isparta: 27°C

İÇ ANADOLU

Ankara: 24°C, Konya: 23°C (Yerel gök gürültülü sağanak)
Eskişehir: 27°C, Çankırı: 27°C

BATI KARADENİZ

Zonguldak: 24°C, Bolu: 26°C (Parçalı bulutlu)
Düzce: 28°C, Kastamonu: 25°C

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Samsun: 24°C, Trabzon: 19°C (Gök gürültülü sağanak, sarı kod)
Ordu: 22°C, Giresun: 21°C, Rize: 22°C (Kuvvetli yağış ihtimali)

DOĞU ANADOLU

Malatya: 28°C, Erzurum: 20°C (Kuzeyde sağanak)
Van: 20°C, Kars: 19°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 32°C, Gaziantep: 29°C (Açık)
Mardin: 29°C, Siirt: 30°C