Haziran geldi yaz gelmedi: Meteoroloji'den 4 il sarı kodlu için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, Türkiye'nin iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: 4 İL SARI KODLA ALARMDAÖzellikle Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Meteoroloji, bu bölgeler için sarı kodlu uyarı yayınlayarak, ani sel, dolu ve yıldırım riskine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.SICAKLIKLARDA BÖLGESEL DEĞİŞİMHava sıcaklıkları iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artış gösterecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.MARMARAİstanbul: 26°C (Parçalı bulutlu)Balıkesir: 31°C, Edirne: 33°C, Kırklareli: 29°CEGEİzmir: 32°C, Manisa: 32°C (Açık)Afyonkarahisar: 25°C, Denizli: 30°CAKDENİZAntalya: 31°C, Adana: 30°C (Parçalı bulutlu, yerel sağanak)Hatay: 28°C, Isparta: 27°CİÇ ANADOLUAnkara: 24°C, Konya: 23°C (Yerel gök gürültülü sağanak)Eskişehir: 27°C, Çankırı: 27°CBATI KARADENİZZonguldak: 24°C, Bolu: 26°C (Parçalı bulutlu)Düzce: 28°C, Kastamonu: 25°CORTA VE DOĞU KARADENİZSamsun: 24°C, Trabzon: 19°C (Gök gürültülü sağanak, sarı kod)Ordu: 22°C, Giresun: 21°C, Rize: 22°C (Kuvvetli yağış ihtimali)DOĞU ANADOLUMalatya: 28°C, Erzurum: 20°C (Kuzeyde sağanak)Van: 20°C, Kars: 19°CGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır: 32°C, Gaziantep: 29°C (Açık)Mardin: 29°C, Siirt: 30°C