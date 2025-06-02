DEVA Partili Metin Gürcan'a 16 yıl hapis

Eski Asker ve Akademisyen olan DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, “Devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan'ın para karşılığında, 'Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri', 'Afrin operasyonu öncesi yaşananlar', 'Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki etkinliği', 'İnsansız hava araçlarını ihraç etmek isteyen ülkeler', 'S-400'lerin konumlandırılması' ile 'PKK elebaşlarının konumlarının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları' gibi bilgileri, yabancı diplomatlara aktardığı öne sürülmüştü.Casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanan Gürcan'ın cezası belli oldu.Eski Asker ve Akademisyen olan DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, “Devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.