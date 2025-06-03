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Bakanlık harekete geçti: O temizlik ürünleri yasaklanıyor

Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden bazı ürünlere ilişkin kritik bir uyarı yayınladı. "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" üzerinden kamuoyuyla paylaşılan yeni listede, piyasada yaygın olarak kullanılan tanınmış temizlik malzemeleri de yer aldı.

Bakanlık harekete geçti: O temizlik ürünleri yasaklanıyor
Ekleme: 3.06.2025 - 09:54 Güncelleme: 3.06.2025 - 09:56 / Editör: Atilla Özbir / Kaynak: Ensonhaber
Bakanlık harekete geçti: O temizlik ürünleri yasaklanıyor
Tüketici sağlığını korumak amacıyla denetimlerini sıkılaştıran Ticaret Bakanlığı, piyasada bulunan bazı riskli ürünlerle ilgili güncel bir liste yayımladı.

'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' (GÜBİS) üzerinden paylaşılan verilerde, çeşitli ürün kategorilerinde yer alan ve sağlık açısından tehlike arz eden birçok ürünün yasaklandığı ve piyasadan geri çekileceği belirtildi.

Özellikle tanınmış temizlik ürünlerinin de yer aldığı listede, vatandaşların bu ürünleri kullanmaması ve dikkatli olması istendi.

Bakanlık yetkilileri, söz konusu ürünlerin kullanımıyla ilgili ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına karşı uyarıda bulundu.

İşte yeni listede yer alan temizlik ürünleri:

Bakanlık harekete geçti: O temizlik ürünleri yasaklanıyor
Bakanlık harekete geçti: O temizlik ürünleri yasaklanıyor






Bakanlık harekete geçti: O temizlik ürünleri yasaklanıyor