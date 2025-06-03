KİRA ZAMMI ARTIŞ ORANI HAZİRAN 2025! Kira zam oranı belli oldu: İşte örnek kira zammı hesaplama tablosu

Kira zammı artış oranı Mayıs 2025 enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli oldu. Kiracılar, ev ve iş yeri sahipleri kira zamlarını 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirleyecek. Ev ve iş yeri haziran kira zam oranı nasıl hesaplanır? Ev sahibi en fazla ne kadar zam yapabilir? İşte detaylar…

Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu. İş yerleri, ev sahipleri ve kiracılar için kira zam oranı yeniden belirlendi. Haziran ayı kira zam oranı nasıl hesaplanır?Mayıs ayında aylık enflasyon yüzde %1,53 olurken yıllık enflasyon yüzde %35,41 oldu. Ev ve iş yerinde yapılacak zam oranı mayıs ayı için yüzde 48,73 olarak açıklanmıştı. Bununla beraber ev ve iş yeri sahiplerinin kira kontratların yapacakları yeni zam mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla güncellendi. TÜİK, verilerine göre, kiraya uygulanacak on iki aylık ortalama yüzde %45,80 oldu.Ocak: 56,35Şubat: 53,83Mart: 51,26Nisan: 48,73Mayıs: 45,80* Örnek Konut Kirası: 30.000 TL* Kira Artış Oranı: 45,80* Haziran 2025 Kira Artış Tutarı: 13.740* Haziran 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 43.740