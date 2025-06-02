İYİ Parti'den CHP'ye İzmir bombardımanı! '1994'ü hatırlattı: CHP demek çöp demektir...

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler 5 gündür grevi sürdürüyor. Ulaşım dururken, kenti çöp dağları sarmış durumda. CHP'li İzmir Büyükşehir Başkanı Cemil Tugay, işçileri hedef gösterirken, işçiler ise haklarını almadan geri adım atmayacaklarını belirtiyor. Kentte yaşananların ardından İYİ Parti'den CHP'ye dikkat çeken göndermeler geldi. İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Mete Koca, 1989-1994 döneminde İstanbul'da yaşananları hatırlattı, 'İSKİ skandalı ve DİSK grevi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetmelerine vesile olmuştu. Sağ seçmen için CHP demek ÇÖP demektir!' dedi.İYİ PARTİ'DEN CHP'YE İZMİR GÖNDERMESİ: CHP DEMEK ÇÖP DEMEKTİRİzmir'de rezaletin boyutu her geçen dakika artarken, İYİ Parti'den CHP'ye sert bir gönderme geldi. İYİ Partili Mete Koca, X hesabından yaptığı paylaşımda CHP'nin İstanbul'u kaybettiği 1994 seçimlerini hatırlattı, şu ifadeler kullandı:İzmir'de yaşananlar 1989-1994 arası iki kere İstanbul'da yaşandı. İstanbul 'çöp' doluydu.İSKİ skandalı ve DİSK grevi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetmelerine vesile olmuştu. Sağ seçmen için CHP demek ÇÖP demektir!'İZMİR'DE BU DURUM YAŞANIYOR'CHP ve öncülü partilerde Disk belediyelerde belirleyicidir. Fraksiyonlara bölünmüş personel alımları ciddi boyutlardadır. Diyarbakır Büyük Şehir Belediyesinde Osman Baydemir'in temizlik personeli tarafından hesaba çekilmesini hatırlayınız. Aynı durum İzmir'de yaşanıyor.İYİ PARTİLİ ERGUN'DA DA 1994 GÖNDERMESİİYİ Parti Yerel Yönetimler eski Başkanı Metin Ergun, CHP belediyesinde yaşananlar sonrası 1994 göndermesi yaparak, 'Neyin ve kimin düşmanısınız bilmem ama 1994 yerel seçimleri öncesini hatırlatıyorsunuz.' İfadelerini kullandı.