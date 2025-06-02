İsrail ve Amerika durmak bilmiyor! Yardım adı altında Gazzelilere hain saldırı

Siyonist İsrail Devleti bu kez de yardım adı altında Gazze halkına zulmü başladı. Geçtiğimiz günlerde Haber7 olarak manşete taşıdığımız “Gazze'de CIA iş başında! Yardım kuruluşu adı altında gizli faaliyet iddiası” sonrasında İsrail hükümeti Refah'ta yardım için toplanan Gazze halkına drone ve tanklarla saldırdı.31 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında ise Filistin hükümetinin medya ofisi ise İsrail ve ABD kontrolündeki yardım vakfının faaliyete geçtiği günden bu yan sivillere yönelik saldırıların arttığını açıkladı.YARDIM SIRASINDAKİ GAZZELİLER KATLEDİLDİ7 Ekim 2023'den bu yana işgalci İsrail Devleti'nin Gazze'de devam eden katliamları insanlık dışı bir hal almaya başladı. Dün sabah saatlerinde Gazze'nin güneyinde bulunan Refah'ın batısında ABD'ye ait yardım tesisin yakınlarında yiyecek sırası bekleyen Gazze halkına drone ve tanklardan ateş açıldı. Saldırı sonrasında 31 Filistinli hayatını kaybederken 200'den fazla kişi yaralandı.Netzarim Koridoru çevresinde bulunan İsrail ordusuna ait İHA'lar is yardım almak üzere toplanan kalabalığa saldırı düzenledi ve bir kişi öldü 26 kişi ise yaralandı.SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILARIN DOZU ARTTIFilistinli yetkililer ise Netzarim ve Refah bölgesinde bulunan yardım noktalarının hedef alındığını ve Gazze halkı için ölüm tuzağına dönüştüğünü belirtti. Filistin hükümetinin medya ofisi ise 27 Mayıs'tan bu yana Gazze Yardım Vakfı tarafından insani yardım adı altında kurulan bölgelerde sivillere yönelik saldırıların arttığını açıkladı.Uluslararası soruşturmanın başlatılması talep edilen açıklamada bölgede sistematik bir yok etme planı uygulandığını ve insanların önce aç bırakıldığı sonrasında ise yardım bahanesiyle hedef alındıklarını belirten açıklamada, 'Bu durumun, 1948 tarihli Soykırım Suçlarının Önlenmesi Sözleşmesi uyarınca açık bir savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen bir suçtur' denildi.Gazze Sağlık Bakanlığı ise Gazze için kurulan yardım vakfının İsrail'in ölüm tuzağına dönüştürdüğünü ve açlık çeken sivillere karşı işlenen katliamlara karşı uluslararası sessizliği kınadıklarını açıkladı.İSTİFA EDEN VAKIF BAŞKANI YERİNE CİA ESKİ AJANI GETİRİLDİİsrail ve ABD ortaklığıyla oluşturulan insani yardım vakfı herhangi bir yardım kuruluşunun bölgeye girmesine izin vermeyeceğini duyurmuş vakfın başına getirilen Jack Wood ise istifa etmişti.Yardım kuruluşundan istifa etmesinin nedenini açıklayan Wood, “İnsaniyet, tarafsızlık, bağımsızlık ve ayrım gözetmeme ilkelerine bağlı kalınarak bu planın uygulanamayacağı açıktır. Ben bu ilkeleri terk etmeyeceğim ve bu yüzden görevimden ayrılıyorum” demişti.İsrail- ABD ortaklığında kurulan yardım şirketinin başına ise CIA eski Afganistan istasyon şefi Philip F. Reilly'nin getirildiği öğrenilmişti.