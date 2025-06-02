Araç sahipleri dikkat! Bugün itibarıyla resmen başladı

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) üzerinden satışlar bugün (2 Haziran 2025) itibarıyla zorunlu oldu. Bundan böyle sisteme kayıtlı olmayan araçlara yapılan satışlar, vergi mevzuatına göre geçersiz sayılacak. Yeni sisteme dair detaylar da netleşti. İşte ayrıntılar... .

Türkiye genelinde akaryakıt istasyonlarında Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) üzerinden satış uygulaması resmen başladı..2 Haziran 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, yeni sistemle birlikte, taşıt tanıma birimi (TTB) bulunmayan ve sisteme kayıtlı olmayan araçlara yapılan satışlar, vergi mevzuatınca geçersiz sayılacak.PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş'un daha önce duyurduğu üzere, 2 Haziran 2025 tarihi itibarıyla sistem zorunlu hale geldi..Bu kapsamda, kiralık ya da işletmeye kayıtlı ticari araçlar için taşıt sahiplerinin 2 Haziran'a kadar kayıt işlemlerini tamamlaması, 30 Haziran'a kadar da araçlarına TTB cihazı taktırmaları gerekiyor..Benzin ya da motorin dışında yakıtla çalışan taşıtlar ise geçici bir muafiyetten yararlanacak. Bu araçlara 1 Temmuz'dan itibaren, 31 Aralık 2025 tarihine kadar TTB takma süresi tanındı.Yeni sistemle birlikte, akaryakıt alımı otomatik olarak kayda geçecek. Bu sayede, işletmeler akaryakıt giderlerini otomatik olarak vergiden düşebilecek. Aynı zamanda Maliye, harcamaları dijital olarak takip edebilecek, vergi denetiminde etkinlik sağlanacak..