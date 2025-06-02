İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Derdimiz ceza kesmek değil güvenli yolculuk

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar:'BÜTÜN TEDBİRLERİMİZİ BUNA GÖRE ALDIK''Kurban Bayramı yaklaştı. Perşembe günü arefe ve cuma günü bayramın ilk günü olacak. Biz İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için aynı zamanda trafikte de huzur ve güvenliği sağlamak için her zaman olduğu gibi tüm bayram öncesinde çalışmalarımızı tamamladık. Güvenlik tedbirlerini uygulamaya başladık26 Mayıs'ta 81 il valimize genelge tedbirlerimizi gönderdik. Tüm ulaşımda özellikle bayramın gelişiyle birlikte ve bayram sonrası tekrar dönüşte şehirler arasında pik dönemler oluyor. Bayramlaşma süresinde de illerin ve ilçelerin merkezlerinde şehir için trafik yoğunluğu oluyor. Bütün tedbirlerimizi buna göre aldık.Biz 69 bin civarında polis ve jandarma görevli olacak. Günlük ortalama 17 bin 645 ekip 33 bin 943 personel yollarda olacak. Radarla ilgili sayımız bin 485 ve sistemler çalışacak.'DERDİMİZ CEZA KESMEK DEĞİL...'Toplum olarak hep aynı hataları yapıyoruz. Hız, makas, kırmızı ışık ihlali hep yapılıyor. Derdimiz ceza kesmek değil güvenli yolculuk.Cezalar caydırıcı olmazsa amaca ulaşamayız. Cezaların caydırıcı olması kazaları azaltırOTOBÜS SEYAHATLERİNDE 'GİZLİ YOLCU' DÖNEMİŞehirlerarası otobüs seyahatleri ile ilgili 2 yenilik yaptık. Daha önce gizli yolcu olarak yaptığımız denetimin faydalarını gördük ve bunu çok daha güçlü hale getirdik. 81 il terminallerinde hatta bazı büyük ilçe terminallerinde görevli arkadaşlarımız gizli yolcu gibi otobüslere biniyor ve seyahat ediyor.Burada sürücünün tutum ve davranışları takip ediliyor. Kurallara olan hassasiyeti kayıt altına alınıyor. Burada yolda bir uygulama olursa kendi arkadaşının denetimi nasıl yaptığını da denetliyor. Onu da kayıt altına alıyor. Bu yolculuğun sonunda kendisini karşılaması için oradaki ekibe haber veriyor ve yolculuğun sonunda kendini otobüste tanıtıyor. Burada bizim tek bir niyetimiz vardır o da can güvenliğidir. Kurallara göre burada hareket ediliyor.'