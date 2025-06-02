Türkiye öncülüğünde Rusya-Ukrayna zirvesi! Bakan Fidan: Tüm dünyanın gözü buraya odaklandı

Barış müzakereleri kapsamında ikinci kez İstanbul'da bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetleri Çırağan Sarayı'nda görüşmelere başladı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki ülke arasındaki heyetler arası görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu.Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'BARIŞA GİDEN YOLUN TAŞINI DÖŞEMEK MÜMKÜN''Her iki tarafla da konuyu enine boyuna samimiyetle ele aldık. 16 Mayıs'ta gerçekleşen ilk toplantıda gösterdiğiniz sonuç odaklı ve yapıcı yaklaşım için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. İlk toplantıda alınan kararların hayata geçirilmesi için taraflar çok önemli adımlar attılar. Biner kişilik mübadele kısa sürede tamamlandı. Mutabık kalındığı üzere bugün bir araya gelerek bu tutumları karşılıklı ele alma iradelerini de ortaya koydular.Saygıdeğer katılımcılar bugünkü toplantımızda iki ülkenin ateşkese dair koşullarını ve perspektiflerini değerlendirmeye devam etmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda savaş esirlerinin değişimi sürecini bir adım daha ileri taşımayı amaçlıyoruz.Liderler Toplantısı için de gerekli hazırlıkları ele almayı öngörüyoruz. Düzenli görüşmelerin yapılmasını, tarafların arasında güvenin tesisi açısından değerli görüyoruz. Karşılıklı sorunların ve pozisyonların ortaya konması sayesinde aradaki görüş ayrılıklarını azaltmak ve barışa giden yolun taşlarını döşemek mümkün olacaktır. Görüşmelerin verimli geçerek en kısa sürede somut ilerleme sağlanması ve arzu edilen sonuca ulaşılması temel beklentimizdir.'HER TÜRLÜ KOLAYLAŞTIRICI ADIMI ATMAYA HAZIRIZ'Amerika'nın bu görüşmelere yönelik inancını ve desteğini son derece önemli buluyoruz. Sayın Trump'ın barışın tesisi konusundaki kararlılığı yeni bir fırsat penceresi aralamıştır. Asıl olan sürdürülebilir bir barışın sağlanmasıdır. Böylelikle küresel alanda yaşanan pek çok meselenin de çözümüne katkıda bulunacaktır. Bu süreçte Türkiye olarak her türlü kolaylaştırıcı adımı atmaya hazırız.Aynı coğrafyayı paylaştığımız tarihi, kültürel, ekonomik ve siyasi açıdan güçlü bağlarımız olan iki ülkenin Türkiye'ye duydukları güven bizim için her türlü mülhazanın ötesindedir.'DÜNYANIN GÖZÜ BURADA...'Burada yapacağınız görüşmeler bölgesel ve küresel açıdan ortak kaderimiz üzerinde belirleyici olacaktır. Tüm dünyanın gözü sizlerin burada yapacağı temaslara ve tartışmalara odaklanmış durumdadır.Bu fırsattan azami ölçüde yararlanarak bizleri barışa bir adım daha yaklaştıracak somut neticeler alacağınıza canı yürekten inanıyoruz.'