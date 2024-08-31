Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Çorum ve Afyonkarahisar çevreleri ile Van'ın doğu ilçeleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunuldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava tahmin raporunu yayımladı.Hava sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğinin vurgulandığı açıklamada, kuvvetli sağanak yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin(Balıkesir merkez hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli ve İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli, Kırklareli'nin kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli, kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvettli ve şiddetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 28°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 31°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 33°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 33°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Adana'nın kuzey ve doğusu, Mersin'in kuzeyi, Osmaniye, Hatay'ın kuzey ilçeleri (Dörtyol, Payas, İskenderun, Erzin) ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ISPARTA °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğusu ile akşam saatlerinden sonra il genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Kastamonu, Karabük, Bolu'nun doğusu ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 32°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 30°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan, Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 33°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 34°CAz bulutluSİİRT °C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 38°CAz bulutlu ve açık