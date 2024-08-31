İBB'den geç gelen önlem kaza oldu, metrobüs yoluna tabela kondu! İstanbul'da toplu taşıma skandalları bitmiyor

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Sefaköy mevkiinde önceki gün meydana gelen metrobüs kazasında 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı.Ölümlü kazanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) beyaz yol çalışması nedeniyle metrobüs araçlarının D-100 karayoluna giriş yapmak zorunda kaldığı yol ayrımına işaret tabelası koydu.Bunun yanı sıra şoförlerin uyarılması amacıyla 2 saha görevlisinin farları açık bekletilen doblo araç içerisinde aynı uygulamaya devam ettiği görüldü.14 aydır bitirilemeyen ve İBB'nin ihmal sonucu 1 kişinin canına mal olan 'Beyaz Yol' beton kaplama çalışması nedeniyle D-100 kara yolu Ankara yönünde tek şerit dubalarla kapatıldı.Kaza öncesinde metrobüs güzergahındaki çalışma nedeniyle gidiş-geliş yol ayrımının dubalarla şerit üzerinde düz şekilde yerleştirilmesinden de vazgeçen İBB yönetimi, kaza sonrasında D-100 karayoluna çıkış kısmını doğru dubaları eğimlediği gözlemlendi.Küçükçekmece-Yenibosna arasında başlatılan 'Beyaz Yol' çalışmasının yanı sıra Yenibosna mevkiindeki üst geçit çalışması nedeniyle metrobüs yolunun genişletildi, araç yolu ise dubalar vasıtasıyla daraltıldı.Bunun yanı sıra şoförlerin uyarılması amacıyla 2 saha görevlisinin farları açık bekletilen araç içerisinde aynı uygulamaya devam ettiği görüldü.14 aydır bitirilemeyen ve İBB'nin ihmali sonucu 1 kişinin canına mal olan 'beyaz yol' beton kaplama çalışması nedeniyle D-100 karayolu Ankara yönünde tek şerit dubalarla kapatıldı.Kaza öncesinde metrobüs güzergâhındaki çalışma nedeniyle gidişgeliş yol ayrımının dubalarla şerit üzerinde düz şekilde yerleştirilmesinden de vazgeçen İBB yönetimi, kaza sonrasında D-100 karayoluna çıkış kısmına doğru dubaları eğimlediği gözlemlendi.Küçükçekmece-Yenibosna arasında başlatılan 'beyaz yol' çalışmasının yanı sıra Yenibosna mevkiindeki üstgeçit çalışması nedeniyle metrobüs yolu genişletildi, araç yolu ise dubalar vasıtasıyla daraltıldı.İstanbul Küçükçekmece'deki bir kişinin hayatını kaybedip 2(si ağır 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yol bakım çalışmasında görevli ; metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 6 kişi daha gözaltına alındı.Kazayla ilgili gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Küçükçekmece'de dün saat 08.40 sıralarında D-100 Karayolu üzerinde 2 metrobüs çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan metrobüsler bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 51 kişi yaralanırken ağır yaralı olan 22 yaşındaki Ferhat Uçar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Kazanın ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında çalışmalarını yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleir dün 4 aralarında metrobüs şoförlerinin de olduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Çalışmaların devamında ise gözaltı sayısı arttı.Ekipler, yol bakım çalışmasında görevli bulunan metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, Yol Bakım Onarım Müdürlüğü'nde müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 6 kişiyi daha gözaltına alarak gözaltı sayısını 10'a yükseltti.Toplu taşıma kazalarının faturası İstanbullulara ağır oldu. Son 1 yılda İBB iştiraki İETT'nin kusurlu olduğu kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken 356 kişi ise yaralandı. Otobüs ve metrobüslerin karıştığı skandallar bitmek bilmiyor.29 Mayıs: Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsüyle bir otomobilin kaza yapması sonrasında otomobil sürücüsü hayatını kaybederken otobüste bulunan 3 yolcu yaralandı.6 Haziran: Ümraniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan temizlik işçisine İETT otobüsü çarptı. 67 yaşındaki Abdurrahman Aydın kaza sonrasında hayatını kaybetti.7 Haziran: Beykoz'da arıza yapan İETT otobüsünü tamir eden E.B. adlı İETT bakım personeli, otobüsün körüğünün sönmesi sonucu otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.9 Eylül Avcılar'da 4 metrobüs zincirleme kaza yaptı. 99 yolcu yaralandı.12 Eylül: Ümraniye'de kontrolden çıkan İETT otobüsü duvara çarptı. 2 kişi yaralandı.6 Ekim: Gaziosmanpaşa Meydanı İETT peronlarında otobüsün radyatörüne su dolduran şoföre, perona yanaşırken bilinmeyen bir nedenle kayan başka bir belediye otobüsü çarptı. İki aracın arasında sıkışan şoför, hayatını kaybetti.5 Aralık: Eyüpsultan ilçesinin Alibeyköy semtinde sabah saatlerinde tramvay ile otobüsle çarpıştı. Kazada 33 kişi yaralandı.20 Aralık: Kabataş - Bağcılar seferini yapan tramvay, Karaköy istikametine giderken yan taraftaki hatta geçmek için makas attı. Fakat tramvayın hızla giderken makas atması sonucu raydan çıkarak yola girip ortada bulunan enerji direğine çarptı. Kazada 6 yolcu yaralandı.7 Ocak İETT yön levhasına çarptı. 8 kişi yaralandı.11 Mart Bakırköy'de üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişi hayatını kaybederken, hafif yaralanan tır sürücüsü gözaltına alındı.20 Mart Beykoz'da İETT otobüsü yayaya çarptı. 79 yaşındaki kadın hastaneye sevk edildi.12 Temmuz Sultangazi'de İETT otobüsü park halinde TIR'a arkadan çarptı 8 yaralı.27 Ağustos Şişli'de otomobile çarpan İETT otobüsünde 3 kişi yaralandı.27 Ağustos Bakırköy'de alt geçide çarpan tır, Halkalı Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi. 8 yolcu yaralandı.