EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz duyurdu: Elektriğe eylülde zam yok

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz başkanlığında önceki gün gerçekleşen Kurul toplantısında elektriğe Eylül ayında zam yapılmaması kararı alındı. Elektriğe en son enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere zam yapılmıştı.Temmuz başından itibaren mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapılmıştı. Bu artışla beraber 100 kilovatsaat (kwh) elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL olmuştu. Elektrik fiyatı Eylül ayında da bu şekilde devam edecek.Dünya, son yıllarda Kovid-19 pandemisi ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri ile yüksek enerji faturaları ile karşı karşıya kalırken, Türkiye'de ise alınan önlemlerle faturaların en düşük düzeyde kalması sağlandı. Türkiye'de uygulanan sübvansiyonlarla elektrik ve doğalgaz faturalarına milyarlarca liralık destekte bulunuldu.Bu ay itibarıyla halen uygulamada olan desteklemelerle vatandaş uluslararası enerji fiyatları baz alındığında 1.000 lira gelecek elektrik faturasının 400 lirasını kendi öderken bunun 600 lirasını ise devlet karşılıyor. Benzer şekilde doğalgazda ise 1000 liralık faturanın 300 lirasını vatandaş öderken yüzde 70'i yani 700 lirasını devlet karşılıyor. 2023'te doğalgaz ve elektrikte toplam destekleme tutarı 280 milyar lirayı aşarken, 2024 yılı geneli için ise faturalara 584 milyar liralık bir destek verilecek.Tüm kesimlere enerji desteği veren Hükümet, ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eliyle bu yıl toplam 3 milyon 721 bin ihtiyaç sahibi haneye "Elektrik tüketim desteği" verecek. Bu kapsamda 1-2 kişilik muhtaç hanelere 75 kwh elektrik karşılığı 130.09 TL, 3 kişilik hanelere 100 kwh karşılığı 173.46 TL, 4 kişilik hanelere 125 kwh karşılığı 216.82 TL, 5 kişi ve daha fazla kişilik ailelere 150 kwh karşılığı aylık 260.19 TL elektrik fatura desteği verilecek.Yıl genelinde ihtiyaç sahibi hanelere verilecek elektrik desteği tutarı 10 milyar TL'yi aşacak. Düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi haneleri kapsayan söz konusu destek programından, 65 yaşını doldurmuş muhtaç kişiler, düzenli merkezi yardım alanlar, eşi vefat etmiş kadınlar, muhtaç asker aileleri, öksüz ve yetimler, kronik hastalık yardım programından faydalananlar yararlanabiliyor.Öte yandan ihtiyaç sahibi hanelerden elektrik tüketimine göre 680 TL ile 1.135 TL arasında değişen oranlarda alınan güvence bedeli ise alınmıyor. EPDK'nın yaptığı taslak çalışmaya göre ise artık fatura ödemelerini düzenli yapan mesken abonelerinin tümünden sözleşmelerde güvence bedeli alınmayacak.Düzenlemeyle sonlandırılan perakende satış sözleşmesi kapsamında unutularak talep edilmeyen ve iadesi yapılamayan kalıntı güvence bedeli de elektrik perakende şirketleri tarafından bütün imkânlar kullanılarak hak sahiplerine ulaştırılacak.