Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:Birinciliği yine bir kızımız alacak. Bu bir tesadüf değil. Kızlarımızın harp okullarına olan ilgileri ve çalışmaları, bunun neticesinde verdikleri mücadele ve burada alınan netice...Dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çok değerli misafirlerimizle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladık. Mehmetçiklerimizin yürek tellerini titreten mesajlarını dinledik. Şimdi de Deniz Harp Okulundayız. Siz bahriyelilerimizin mezuniyet törenine iştirak ediyoruz. 427 aslan parçasını Deniz Harp Okulumuzdan mezun ediyoruz. Hepinizi tebrik ediyorum.Öncelikle fedakarlıkları ve destekleri ile bu mutlu günü yaşamanıza vesile olan ailelerinizi kutluyorum. Hocalarınıza ve komutanlarınıza ayrıca teşekkür ediyorumTürkiye'nin fahri elçisi olarak gördüğümüz bu kardeşlerimizle birlikte kurduğumuz gönül köprülerini nice yıllar boyunca devam ettireceğiz.Böyle güzide bir kurumda eğitim kurumunda eğitim görmenin aynı zamanda ciddi sorumluluklar getirdiğini unutmayın. Bu çatı altında kazandığınız bilgi, disiplin ve değerler sizin her zaman rehberiniz olacaktır. Vatanınıza karşı görevlerinizi en iyi şekilde yerinize getireceksiniz Gerekirse korkusuzca şehadete yürüyeceksiniz.Türkiye'yi yüceltmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaksınız. O ak üniformayı hiçbir leke bulaştırmadan ömür boyu taşıyacaksınız. Bu kararlılığı ve yiğitliği şu an karşımdaki tabloda görüyorum.Hiçbir güç sizi vatanınızdan koparamayacak. Ay yıldızlı bayrağımız nazlı nazlı dalgalanmaya devam edecek. Türkiye, mazlum ve mağdurların hamisi kimliğiyle ilelebet payidar olacak. Türk milleti daha nice asırlar boyunca tarihe istikamet çizmeye devam edecektir.Tüm dünyanın hayranlık duyduğu bir orduya sahibiz. Her zaman bununla iftihar ediyorum. Silahlı kuvvetleri daha da güçlendirmek için aralıksız çalışıyoruz. Geçen hafta çeşitli deniz platformlarını hizmete aldık. Hızır Reis denizaltımıza bayrak çektik.Muadillerine göre üstün vasıflara sahip 6 modern denizaltımızı deniz kuvvetlerinin saflarına katmış olacağız. MİLDEN projemizde inşallah bu alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasında gireceğiz.Türk donanması çok farklı bir lige yükselecek. Hava savunma sistemlerin de de kendimizi sürekli geliştiriyoruz.Birileri Mavi Vatan'ı hayal olarak görebilir. Bugün ve yarın da Türkiye'nin vizyonundan rahatsızlık duyanlar olabilir. Bunların hiçbirine kulak asmayacağız.Türk dış politikasına Ankara eksenli bakmak yerine Batı penceresinden bakanların tezviratına bakmayacağız.Doğuyla ilişkilerimizi güçlendirirken, Batı ile köklü iş birliğimizi ilerletmenin yollarını arayacağız.Türkiye'nin Suriye'de Irak'ta Katar'da ne işi var demek, tarihimize yapılmış çok büyük bir haksızlıktır. Türk askerinin Kosova'da Libya'da ne işi var demek akıl tutulmasıdır. Türkiye yönünü sadece Batı'ya dönemez. Türkiye doğu ve batı ile ilişkilerini eş zamanlı olarak geliştirirse güçlü, müreffeh bir ülke olabilir. Bunun dışında her yol Türkiye'ye zarar verir.İlişkilerimizi kazan kazan temelinde geliştirmek durumundayız. Son 22 yılda hep bu anlayışla hareket ettik. Birileri ne der diyerek değil, milletimiz ne der yaklaşımıyla politikamızı belirledik. 'Masal' denen mavi vatandaki haklarımızı sonuna kadar koruyacağız. Türkiye'nin çıkarları neyi icap ettiriyorsa kimin ne dediğine bakmadan azim ve kararlılıkla onu hayata geçireceğiz.