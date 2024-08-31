Bilanço ağırlaşıyor! Gazze’de can kaybı 40 bin 691’e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 40 bin 691 sivilin hayatını kaybettiğini, 94 bin 60 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 40 bin 691 sivilin hayatını kaybettiğini, 94 bin 60 sivilin ise yaralandığını açıkladı.Bakanlık, son 48 saat içerisinde 89 sivilin öldüğünü 205 yaralının hastaneye kaldırıldığını ifade etti. İsrail'in saldırılarının 330'uncu gününde yıkılan binaların enkazında hala sivillerin bulunduğu ifade edildi.