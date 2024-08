Başkan Erdoğan Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı'na katıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda “2024-2025 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı”nda konuştu.Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:Kardeşiniz olarak heyecanınızı gözlerinizden okuyorum. Sizlerin şahsında tüm balıkçı kardeşlerimize Rabbimden bereketli başarılı bir sezon niyaz ediyorum. Ağalarınızın hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum. Bugüne kadar balıkçı kardeşlerimizin daima yanında olduk. Sektörümüzün gelişmesi için real rakamlarla 23 milyar lira ÖTV indirimli yakıt desteği, 16 milyar lira yetiştiricilik desteği, 561 milyon lira küçük ölçekli balıkçılık desteği başta olmak üzere, toplam 45 milyar lira doğrudan nakdi destek sağladık.Sadece bunlarla kalmadık. Sektörümüzün finansman ihtiyacını karşılamak için toplam 35 milyar lira hazine destekli yatırım ve işletme kredisi sağladık. Önümüzdeki 3 yıllık dönemde de balıkçılarımızın hazine destekli tarımsal kredi limitini 15 milyon liradan 40 milyon liraya çıkardık. Ayrıca balık stoklarımızı artırmak adına denizlerde ve iç sularda balıklandırma faaliyetini hayata geçirdik.Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te tam 100 milyon balık yavrusunu bereketli sularımızla buluşturduk. Verdiğimiz bu desteklerin karşılığını da hamd olsun aldık, alıyoruz. Balıkçılarımızın yoğun emeği, gayretli çabaları ve sağladığımız destekler sayesinde su ürünleri her zaman rekorların sektörü oldu. 2023-2024 sezonunda yıllık üretim miktarı ilk defa 1 milyon tonu geçerek bu rekorlara yenisi eklendi. Bu rakamın 454 bin tonu avcılıktan elde edildi. Sadece üretimde değil, ihracatta da her yıl üst üste rekor kırıyoruz. Son olarak, geçtiğimiz yıl yüzde kırkı Avrupa Birliği üyesi olmak üzere yaklaşık yüz ülkeye ihracat yaptık. Böylece ülke ekonomisine tam 1,7 milyar dolarlık kazanç sağladık.Tüm bu başarılarda emeği olan balıkçılarımıza teşekkür ediyorum. Sürdürülebilir balıkçılık için bereketli denizlerimizi korumamız gerekiyor. Maalesef bu konuda çok ciddi eksiklerimiz bulunuyor. Geçtiğimiz hafta İzmir Körfezi'ndeki sahneleri hep beraber gördük. Üç sene önce Haliç'te yaşadığımız musilaj sıkıntısını çok iyi hatırlıyoruz. İhmankarlığın, umursamazlığın bedelini sadece denizlerimiz, sadece balıkçılarımız değil milletçe hepimiz ödüyoruz. Bunun için siz balıkçı kardeşlerimizden daha fazla hassasiyet bekliyorum.En son teknolojiyle donatılmış balıkçı gemilerimiz sadece kendi karasularımızda değil, artık uluslararası sularda da boy gösteriyor. Balıkçılarımızın avlanma hakkı elde edebilmesi amacıyla her yıl yeni ülkelerle balıkçılık anlaşmalarına imza atıyoruz. Başta Afrika ülkeleri olmak üzere, geçen yıl 10 olan anlaşma sağladığımız ülke sayısını bu yıl 15'e çıkardık.12 ülkeyle de müzakerelerimizde son aşamaya geldik. Halihazırda Moritanya başta olmak üzere 8 farklı ülkede avcılık faaliyetinde bulunuyoruz. Bu faaliyetleri başka ülkeler gibi sömürgeci anlayışla değil kazan kazan anlayışıyla yürütüyoruz. Kendimizle birlikte yerel halkın dost ve kardeş devletlerinde ortaya çıkan katma değerden istifade etmesini sağlıyoruz. Farkını hissettiren Türk yatırımcılarımız kurdukları fabrikalarda ürünlerini işleyip bulundukları ülke vatandaşlarına istihdam oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde bu yurt dışı balıkçılık girişimlerimizi inşallah daha da artıracağız.Şunu da bilmenizi isterim. Ülkemizin ve siz balıkçılarımızın menfaatlerini korumak adına uluslararası balıkçılık yönetim platformlarında büyük mücadeleler veriyoruz. Mali yüzgeçli Orkinos başta olmak üzere kalkan, kılkız, kılıç, albakor ve kırmızı karides türlerinde aldığımız kota miktarları bunun göstergesidir.Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda, hakkımızı olanı almak için çok daha fazlasını yapacağız. Balıkçı kardeşlerim, bereketli denizlerimizi korumak, buradan elde ettiğimiz geliri sürdürülebilir kılmak adına Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli çalışmaları yürütüyor. Artık uluslararası denizlerde balıkçılığın endüstrisini kurmayı hedefliyoruz. Balıkçılık ve su ürünleri konusunda çalışmalar yapmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da bir yandan çalışmalarını sürdürüyor. Siz kardeşlerimden istirhamım, su ürünleri avcılığına getirilen kurallara riayet etmenizdir.Benim balıkçı kardeşlerim, evine ekmek götürdüğü mavi suları, çocuğunu okuttuğu, evladını evlendirdiği bereketli denizi en iyi koruyandır, kollayandır. Bu konuda sizden özellikle hassasiyet bekliyorum. Unutmayın, bu denizler, bu bereketli mavi sular, bu balıklar bize miras değil, emanettir. Gelecek nesillerimizin de bu lezzetten, sağlık kaynağından yoksun kalmasını istemeyiz. Denizlerimizin korunmasına herkesten evvel balıkçı kardeşlerimizin öncülük etmesini bekliyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, sizlere bereketli, bol kazançlı bir sezon diliyorum. Provanız neta, dümeniniz veya rüzgarınız kolayınıza, bahtınız açık olsun diyor, mavi sularımızı siz balıkçılarımıza emanet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.