Başkan Erdoğan'dan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hava Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:Zaferler ayı olarak geçen Ağustos ayına damga vuran askeri başarılarımızı kutlarken diğer taraftan da harp okullarımızın diploma ve sancak devir törenlerini gerçekleştiriyoruz. Zaferlerimizin coşkusuna temellerimizin mezuniyet sevincini ekleyerek hep birlikte çok farklı bir atmosferi teneffüs ediyoruz. Tabii bir mutluluğum var, onu söylemek durumundayım. Gerek Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, gerek Deniz Harp Okulu mezuniyet töreninde, gerekse az önce Hava Harp Okulu mezuniyet töreninde birincilikleri kızlarımız aldı. Bu bizim için ayrı bir şeref nişanesidir. Kızlarımız başarır.Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerinin demir kubbesi varsa bizim de çelik kubbemiz olacak30 Ağustos Zafer Bayramımızı milletin evinde, Külliye'de büyük bir coşku ile kutladık. Bugün önce bahriyelilerimize diplomalarını takdim ettik. Hudutsuz göklerin, pervasız kartallarına görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Teymenlerimizin yetişmesine vesile olan ailelerine şahsım ve milletim adına kutluyorum. Son 8 yılda mezun ettiğimiz öğrenci sayısı 126'sı misafir 1379'u buluyor. TSK bir ordunun karşılacağı en ağır imtihanlardan birini en az hasar ile atlatmayı başarmıştır. Yaklaşık 40 yıl boyunca bir habis ur gibi büyüyen FETÖ ihanet çetesini söküp atmakla kalmadık, ordumuzu her alanda daha da güçlendirdik.Terör örgütleri kaçacak delik arıyorlar, ama bulamayacaklar. Son 2 yıldır Pençe harekatlarımızla Irak'ın kuzeyindeki terör bataklığını kurutmaya çalışıyoruz. Çok yakında buradaki hedeflerimize ulaşacağız. Kilidi kapatacak, bölücü alçakları milletimiz ve Iraklı kardeşlerimiz için bir tehdit kaynağı olmaktan mutlaka çıkaracağız.15 Temmuz ihanetinden sonra dünyadaki hiçbir ülke bizim yaptığımızı yapamazdı. FETÖ ihanetinin açtığı yaraları sarma yanında, ordumuzun gücüne güç, itibarına itibar kattık. Mücadelemiz daha bitmiş değil. Rehavete kapılma gibi bir lüksümüz bulunmuyor.Bölgemizde yaşanan gelişmeler, bize son 22 yıldır savunma sanayisinde attığımız adımların önemini tekrar hatırlatmıştır. İnsansız hava araçlarında yakaladığımız ivme sadece dost ve kardeş halklar tarafından değil, tüm dünyada gıptayla takip ediliyor. Çelik Kubbe projemizi tüm unsurları ile hayata geçireceğiz. Birilerinin demir kubbesi varsa bizim de Çelik Kubbe'miz olacak. Silahlarımızın birbiri ile entegre çalışmasını sağlayacak. Hava kuvvetlerimiz neye ihtiyaç duyuyorsa onu üretmenin gayreti içindeyiz. Şu gerçeği akıl sahibi herkes çok rahat görüyor. Türkiye kendi göbeğini kendi kesmek zorunda olan bir ülkedir. Patriot bataryası göndermekten bile imtina ettiler. Bölücü terör örgütünü kırmızı halılar ile karşılamaktan çekinmediler. Biz kendimize, kendi insan kaynağımıza güveniyoruz. Burada Hava Harp Okulunda modern, kaliteli, çok yönlü bir eğitim aldınız.Ordumuzu çok daha ileri seviyelere taşıyacağınıza yürekten inanıyorum. Sizler bu milletin gözbebeği olan bir kurumun unsurusunuz. Kendinizi geliştirmeye lütfen devam edin. Milletimizin duyduğu güveni lütfen boşa çıkarmayın.