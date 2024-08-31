Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı! İstanbul Valiliği'nden açıklama

Bahçelievler Devlet Hastanesi acil bölümüne kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.Meydana gelen saldırıda, 1 hastane jandarması, 1 hastane polisi, 1 güvenlik görevlisi ve 2 hasta yakını yaralandı.Yaralılar hastanede tedaviye alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası acil servisin camlarına çok sayıda kurşun isabet ederken, hastanede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.Tedbir amaçlı olay yerine çok sayıda polis özel harekat ile çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin kaçan saldırganları tespit edip yakalamak için başlattığı geniş çaplı incelemeler sürüyor.İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada saldırının 02.50 sıralarında hastane önünde bekleyenlere yönelik olduğu belirtilerek saldırıda kullanılan aracın Yenibosna'da terk edilmiş halde bulunduğu bildirildi.'31 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 02.50 sıralarında Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde bekleyenlere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Olay yerine araçla gelen saldırganların açtığı ateşte biri polis memuru, biri jandarma personeli, biri özel güvenlik personeli, ikisi de sivil vatandaş olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır.Yaralılar tedavi altına alınırken hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla kaçarken, saldırıda kullanılan araç, Yenibosna'da terk edilmiş halde bulunmuştur. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan geniş çaplı soruşturma devam etmektedir'