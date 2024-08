Orta Doğu’da tansiyon bir hayli yüksek! Dünya İran’ın hamlesine odaklandı: Gözler Tahran’a çevrildi

İran ve İsrail arasında gerginlik zirve noktaya çıktı. İran medyasında savaş söylentileri sonrası İsrail savaş uçakları teyakkuza geçti. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Lübnan'daki Hizbullah komutanı Fuad Şükür'e suikast sonrası İran ile İsrail arasında tansiyon yükseldi.İran medyasında yayın akışı kesilerek askeri marşlar yayınlanmaya başladı. İran Devlet Televizyonu, 'Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak.' açıklamasını yaparak İsrail'le savaş imasında bulundu.İsmail Haniye suikastı sonrası İsrail'e misilleme sözü veren İran lideri Ayetullah Hamaney de, 'Siyonist rejim bitti' paylaşımını X'teki sosyal medya profiline sabitledi.İran'daki askeri hareketlilik İsrail'i teyakkuza geçirdi. İsrail'de Demir Kubbe hava savunma sistemi aktifleştirilerek savaş uçağı pilotlarına 'savaşa hazır ol' emri verildi.ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Bakan Lloyd Austin'in, olası İran saldırısına ilişkin İsrail'e ilave askeri destek göndermek üzere talimat verdiğini açıkladı.Buna göre Pentagon, 'İran kaynaklı tehditler' karşısında İsrail'in güvenliğini artırmak amacıyla bölgedeki Amerikan askeri varlığını güncel duruma göre yeniden düzenleyecek.Bu kapsamda Bakan Austin, İsrail'in bölgesel güvenliğinin sağlanmasında görev alan Amerikan askeri unsurlarının sayısının artırılması ve bölgeye ilave savaş uçakları ile savaş gemileri gönderilmesi talimatını verdi.ABD, halen bölgede görev yapan USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin yerine USS Abraham Lincoln uçak gemisini gönderecek.Buna ilaveten balistik füze savunma kapasitesine sahip ilave kruvazör ve destroyerleri de bölgeye gönderecek Pentagon, aynı zamanda karadan balistik füze savunma kabiliyetlerini de artıracak.Bakan Austin ayrıca, Orta Doğu'da görev yapacak ilave savaş uçakları filosunu da İsrail'in savunması için bölgeye gönderecek.ABD, Hollanda, Hindistan, İngiltere, Almanya, İsviçre, İtalya, Yunanistan, Fransa ve Polonya'ya ait hava yolu firmaları, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler üzerine güvenlik gerekçesiyle İsrail ve Lübnan'a bazı uçuşları iptal ettiklerini açıkladı.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran'ın İsrail'e yapması beklenen misilleme, havayolu şirketlerinin bölgedeki seferlerini de etkiledi.Orta Doğu'da büyüyen güvenlik krizi sebebiyle ABD hava yolu şirketlerinden New York ile İsrail arasında haftada 14 sefer yapan United Havayolları, 6 Ağustos'a kadar İsrail seferlerini durdurdu.Delta Havayolları, 2 Ağustos'a kadar İsrail uçuşlarını askıya almış, İngiltere'nin önde gelen hava yolu şirketlerinden British Airways (BA) de bu ülkeye dünkü uçuşlarını iptal etmişti.İsviçre Uluslararası Hava Yolları (Swiss), Orta Doğu yaşanan son gelişmeler nedeniyle Zürih ile Tel Aviv arasındaki uçuşları karşılıklı durdurdu.Zürih ile Tel Aviv arasındaki uçuşlar, 8 Ağustos'a kadar 'mürettebat ve yolcuların güvenliği' gerekçesiyle askıya alınırken, 29 Temmuz'da Zürih ile Beyrut arasındaki uçuşların askıya alınma süresi de 12 Ağustos'a kadar uzatıldı.Alman hava yolu firması Lufthansa, güvenlik gerekçesiyle Beyrut ve Tel Aviv'e uçuşlarını askıya aldı.Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, 8 Ağustos'a kadar Tel Aviv'e uçulmayacağı ve daha önce alınan Beyrut'a uçmama kararının kapsamının da 12 Ağustos'a kadar uzatıldığı belirtildi.Karara gerekçe olarak bölgede kötüleşen güvenlik durumu gösterildi, uçuşların yeniden başlatılmasıyla ilgili 'sahadaki durumun izleneceği' kaydedildi.Hindistan hava yolu firması Air India, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Tel Aviv'e ve bu kentten yaptığı uçuşları durdurma kararı aldı.Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, 'Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde devam eden durum göz önünde bulundurularak, Tel Aviv uçuşlarımızı 8 Ağustos'a kadar askıya aldık.' ifadesi kullanıldı.İtalya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu firması ITA'nın X hesabından yapılan açıklamada, Tel Aviv'e ve bu kentten planlanan uçuşların 6 Ağustos'a kadar askıya alındığı belirtildi.Açıklamada, karara gerekçe olarak 'Orta Doğu'daki gelişmeler ile yolcu ve mürettebatının güvenliği' gösterildi.Polonya haber ajansı PAP'ın haberinde, Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT'un güvenlik gerekçesiyle 3-4 Ağustos'ta Lübnan ve İsrail'e planlanan 8 uçuşunu iptal ettiği bilgisine yer verildi.Hollanda Kraliyet Havayolu KLM de İsrail uçuşlarını 26 Ekim tarihine kadar iptal ettiğini duyurdu.Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşlarını askıya alan hava yolu şirketleri arasında Yunanistan'ın Aegean Havayolları ve Almanya'nın Condor Havayolları da yer aldı.Aegean ve Condor Havayolları, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle Atina'dan Beyrut'a uçuşlarını 1 Ağustos'a kadar askıya aldığını duyurmuştu.Air France da Paris-Charles de Gaulle ile Beyrut havalimanları arasındaki uçuşlarını 2 günlüğüne durdurduğunu duyurmuştu.Singapur Havayollarından (SIA) yapılan açıklamada, Orta Doğu'da yükselen gerilim nedeniyle uçuşlarda İran hava sahasının kullanılmayacağı ve alternatif rotalara başvurulacağı belirtildi.'Amsterdam, Brüksel, Kopenhag, Frankfurt, İstanbul, Londra, New York, Manchester, Milano, Münih, Paris, Roma ve Zürih' uçuşlarının bu durumdan etkileneceği ifade edilen açıklamada, 'Orta Doğu'daki durumu yakından izlemeye devam edeceğiz ve uçuş rotalarımızı gerektiği gibi ayarlayacağız.' ifadesi kullanıldı.İsrail basınına göre, Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'nın resmi internet sitesi geçici bir arıza nedeniyle çökerken, havalimanı normal faaliyetine devam ediyor.Havalimanı işletmesinden yapılan açıklamada, arızanın siteye yapılan girişlerin yoğunluğundan kaynaklandığının anlaşıldığı ve sorunun giderilmeye çalışıldığı ifade edildi.Açıklamada, 'Havaalanı her zamanki gibi faaliyette.' ifadesi kullanıldı ve havalimanı idaresinin resmi duyurularının takip edilmesi tavsiye edildi.ABD ve Kanada Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Gazze ve Lübnan'daki vatandaşlarına uyarılarda bulunarak bölgedeki gerilimin artabileceğini belirtti. Kanada, Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları gerektiğini duyurdu.ABD Savunma Bakanlığı, Bakan Lloyd Austin'in 'İran tehditlerine karşı' İsrail'in güvenliğine olan desteğini artırmak üzere bölgeye ek askeri kaynak konuşlandırma emri verdiğini duyurdu.ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Sabrina Singh yaptığı açıklamada, 'Bakan Austin, ABD kuvvetlerinin korumasını iyileştirmek, İsrail'in savunmasına desteği artırmak ve ABD'nin çeşitli olasılıklara yanıt vermeye hazır olmasını sağlamak amacıyla ABD askeri duruşunda ayarlamalar yapılmasını emretti' dedi. Açıklamada, USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Saldırı Grubu'nun, şu anda Merkez Komuta sorumluluk alanında konuşlandırılmış olan USS Theodore Roosevelt Uçak Gemisi Saldırı Grubu'nun yerine geçeceği ifade edildi.Singh, ABD'nin ayrıca Orta Doğu'ya ilave savaş filosu göndererek savunma hava desteği kabiliyetini güçlendireceğini belirterek, 'Ayrıca Bakan Austin, ABD Avrupa Komutanlığı ve ABD Merkez Komutanlığı bölgelerine ilave balistik füze savunma kabiliyetine sahip kruvazör ve destroyerler sipariş etmiştir.Bakanlık ilave kara konuşlu balistik füze savunması konuşlandırmaya hazır olma durumumuzu arttırmak için adımlar atmaktadır. Bakan ayrıca Orta Doğu'ya ilave bir savaş uçağı filosunun konuşlandırılması emrini vererek savunma amaçlı hava destek kabiliyetimizi güçlendirmiştir' dedi.