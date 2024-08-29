Beta 3 sürümü yayınlandı! İki önemli özellik iPhone'lara geldi

Apple, iOS 18.1 ve iPadOS 18.1 ile macOS Sequoia 15.1 için Beta 3 sürümünü yayınladı. Bu güncellemeler, önceki betalarda bulunmayan bazı önemli yeni Apple Intelligence özelliklerini içeriyor. Bunlardan biri, Apple Intelligence'ın belki de en önemli özelliği olan bildirim özetlerinin genişletilmesi.Bildirim özetleri iOS 18.1'in önceki sürümlerinde yalnızca 'Mesajlar' ve 'Mail' için mevcuttu. 9to5Mac'in haberine göre, iOS 18.1 Beta 3 güncellemesi ile birlikte artık herhangi bir programda kullanılabilecek (Apple'ın kendi uygulamaları ve üçüncü parti uygulamalar dahil).Özetler, belirli bir mesajın, e-postanın, haber başlığının veya benzerlerinin içeriğini 'akıllıca yakalamak' için yapay zekayı kullanıyor. Daha sonra bu özeti bir bildirim halinde sunuyor ve bu da kullanıcıların bildirimi açmadan içeriğinde ne olduğunu anlamasını sağlıyor.iOS 18.1 Beta 3'ü yükleyenler, telefonda tüm uygulamaları için bildirim özetlerini etkinleştirmek isteyip istemediklerini soran bir kurulum ekranı ile karşılaşacak. Ayrıca Ayarlar > Bildirimler > Önizlemeleri Özetleme bölümünden de bu özellik açılıp kapatılabilecek.Özetleri tercih ettiğiniz sadece belirli bildirimler varsa ve diğerleri için standart bildirim içeriğini istiyorsanız, uygulama bazında seçim yapabilirsiniz. Örneğin sadece WhatsApp bildirimlerini özetleyip, geriye kalan uygulamalarda bu özelliği kullanmamayı tercih edebilirsiniz.Apple Intelligence henüz beta aşamasında olduğu için özetler her zaman tam olarak doğru olmayabiliyor. Örneğin bir kullanıcı, kardeşinin kendisine küçük oğluyla ilgili mesaj gönderdiğini ancak Apple'ın özetinin 'küçük kızından' bahsettiğini ifade etti.iOS 18.1 Beta 3, yalnızca bildirim özetleme işlevini iPhone'lara getirmekle kalmadı. Aynı zamanda Fotoğraflar uygulamasına 'Clean Up' aracını da kazandırdı. Bu özellik, herhangi bir resim arka planında bulunan dikkat dağıtıcı nesneleri kaldırıyor. Özelliği kullanmak için, fotoğrafı düzenleme ekranındaki 'silgi' simgesine basıp kaldırılacak nesneyi elle seçmek gerekiyor.Hem iOS 18.1 Beta hem de Apple Intelligence, şu anda yalnızca iPhone 15 Pro ve Pro Max'te mevcut. Bu iki modelden birini kullananlar, Ayarlar > Yazılım Güncelleme bölümü üzerinden son güncellemeyi indirip yükleyebiliyor.