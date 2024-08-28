Yine CHP'li İBB yine ihmal! Bayrampaşa'da altgeçidi su bastı

İstanbul'da başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin Avrupa Yakası'nda etkili olan yağmur nedeniyle birçok alt geçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu.Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da su birikintisinde kaldı. Bayrampaşa - Maltepe metro altgeçidinde 2 araç suda mahsur kalırken içindeki vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kurtuldu. Öte yandan, alt geçidin girişinde bir kamyon sürücüsü, kayarak park halindeki araçlara çarptı.