Türkiye'den TikTok ve Microsoft Edge için güvenlik uyarısı: Hemen güncelleyin

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), yeni bir güvenlik bildiriminde bulundu.Söz konusu güvenlik bildirimi, TikTok ve Microsoft Edge platformlarını kapsıyor.USOM'dan yapılan açıklamaya göre, TikTok'un Android uygulamasında güvenlik açığı tespit edildi.Söz konusu güvenlik açığı, Android'deki TikTok'un uygulamasının 34.5.5 ve daha eski versiyonlarında yer alıyor.Uygulama içerisindeki linklere tıklandığında açılan WebView tarayıcı penceresi, Lynxview JavaScript ara yüzlerinin ele geçirilmesine izin veriyor.TikTok'un yayımladığı güncelleme ile bu sorun giderildi. Ancak uygulamanın daha eski sürümlerini kullanan kullanıcılar hala risk altında olabilir.Bu nedenle, uygulamanın önceki versiyonlarını kullanıyorsanız mutlaka güncelleme yapmanız gerekiyor.USOM ayrıca Microsoft Edge tarayıcısı için de bir güvenlik bildirimi yayınladı.Microsoft Edge'deki bellek bozulmasına yol açan güvenlik açığının son yayımlanan güncelleme ile giderildiği duyuruldu.USOM, kullanıcı ve sistem yöneticilerine ilgili güvenlik bültenini incelemelerini ve gerekli güncellemelerin ivedilikle yapılmasını tavsiye ediyor.