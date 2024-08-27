Yeni bir çığır açılıyor! Tamamen tuşsuz...

Teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefon dünyasında yeni bir çığır açmaya hazırlanıyor.Şirketin önümüzdeki yıl piyasaya sürmesi beklenen tuşsuz akıllı telefonu, şimdiden oldukça ses getirdi.Akıllı telefonların gelişimiyle birlikte fiziksel tuşlar giderek küçülerek ekranlara entegre oldu. Xiaomi ise bu trendi bir adım öteye taşıyarak tamamen tuşsuz bir akıllı telefon deneyimi sunmayı hedefliyor.Henüz cihazın adı ve teknik özellikleri hakkında resmi bir açıklama yapılmasa da sızdırılan bilgilere göre telefon, tamamen dokunmatik bir arayüze sahip olacak.Fiziksel bir tuşa sahip olmayan telefon iddiaları daha önce Apple için ortaya çıkmıştı. Daha önce Meizu, Zero modeliyle tuşsuz, USB portuna ve hatta hoparlör deliğine sahip olmayan bir telefon hazırlamış, ancak piyasaya çıkmamıştı.Bunun yanında HTC ve Vivo gibi üreticilerin de tuşsuz telefon denemeleri olmuştu. Xiaomi'nin projesinin nasıl sonuç vereceği merak konusu.Sızıntı kaynakları henüz tuşların yerini alacak özellikler hakkında net bir bilgi vermemiş olsa da akıllı telefon teknolojilerindeki son gelişmeler ışığında bazı tahminlerde bulunabiliriz:Bu teknoloji, ekranın belirli bölgelerine basınç uygulayarak tuşlara basıyormuş gibi hissetmemizi sağlayabilir.Böylece hem fiziksel tuşların verdiği hissi yaşayabilir hem de ekranın tamamını kullanma avantajından yararlanabiliriz.Akıllı telefonların artık çoğunda yer alan hareket sensörleri, tuşsuz telefonda daha da gelişmiş bir şekilde kullanılabilir. Örneğin, telefonu sallamak veya çevirmek gibi hareketlerle farklı uygulamaları başlatabilir veya belirli komutları verebiliriz.Proje henüz erken aşamada olduğu için telefon hakkında henüz çok fazla bilgi yok.