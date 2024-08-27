Büyük gün yaklaşıyor: iPhone 16 modellerinin tanıtım tarihi belli oldu

iPhone 16 serisi hakkında heyecan verici sızıntılarla dolu bir dönemdeyiz. Yeni telefonlar, eylül ayında düzenlenecek etkinlikte resmen karşımıza çıkacak.Bir sonraki Apple etkinliğinin ne zaman düzenleneceği ortaya çıktı. Apple, eylül ayının ikinci haftasında yeni iPhone'ları resmen tanıtacak.Apple, 9 Eylül'de iPhone 16 serisini tanıtacağını resmen duyurdu. Etkinlik, “Glowtime” başlığı altında Apple Park'taki Steve Jobs Tiyatrosu'nda düzenlenecek.Ayrıca, etkinliğin hemen ardından iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia ve watchOS 11 gibi büyük işletim sistemi güncellemelerinin de kullanıma sunacak.iPhone 15 ön siparişi 22 Eylül'de başlamış, 29 Eylül'de ise resmî olarak mağazalarda satışa çıkmıştı.iPhone 16 modellerinin de 20 Eylül civarında ön siparişe açılması ve bir sonraki hafta mağazalarda yerini alması bekleniyor.iPhone 16 modellerinde özellikle kamera ve tuş düzeninin değişeceği konuşuluyor. Genel tasarım dili aynı kalırken, standart sürümlerde çapraz kamera yerleşimi artık kullanılmayacak.Bu da arkadaki kamera sensörlerinin tıpkı iPhone X ve iPhone 12'de olduğu gibi dikey olarak hizalanacağı anlamına geliyor.Bunun dışında; iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max olmak üzere dört iPhone 16 modelinin de Apple A18 yonga setiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak, Pro modeller A18 Pro versiyonu kullanacak.