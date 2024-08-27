Bakanlık resmen duyurdu: Ödemeler o tarihte hesaplara yatıyor
Sosyal devlet kapsamında vatandaşlarının yanında olmaya devam eden Türkiye Cumhuriyeti ihtiyaç sahiplerini desteklemeye devam ediyor. Temmuz ayında açıklanan enflasyon verileriyle birlikte sil baştan değişen SED rakamları o tarihte hesaplara yatacak. Peki 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım ücreti ne zaman hesaplara yatacak?
65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım ücreti alanlara müjde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Temmuz ayında açıklanan enflasyon verileriyle birlikte rakamlar sil baştan değişti. Peki 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım ücreti ne zaman hesaplara yatacak?
Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet kapsamında vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Aile Bakanlığı 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engeli maaşı alanların maaşlarını rekor seviyelere çıkardı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 6 aylık enflasyon rakamlarını belirledi. Peki SED maaşlarına ne kadar zam geldi?
Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte sosyal destek ödemelerine ışık tutacak memur maaşlarına yüzde 19,31 zam geldi. Bu rakamla birlikte 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engeli maaşları da komple değişti.
SED MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Engelli maaşı yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlar için 2 bin 797 TL'den 3 bin 336 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlar için ise 4 bin 196 TL'den 5 bin 5 TL'ye yükseltildi.
65 yaşını doldurmuş olan ve Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık hakkından yararlanmayan vatandaşlara verilen yaşlılık aylığı 2024 Temmuz ayında 3 bin 504'den 4 bin 180 'TL'ye yükseltildi.
Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte evde bakım yardımı da zam oranında arttı. Evde bakım yardımı aylığı 7 bin 608 TL'den 9 bin 76 TL'ye yükseldi.
SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemeleri Eylül ayında ne zaman yatacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı normal şartlarda SED ödemelerini her ayın 15'inde hesaplara yatırıyor. Zamlı maaşlarda ayın 15'inde hesaplara yatacak.
SOSYAL DESTEK YARDIMLARINA NASIL BAŞVURULUR?
Ailedeki tüm bireylerin kimlik fotokopisi
Ebeveyn adına düzenlenmiş ikametgâh
Ailede engelli varsa engelli raporu
Ailedeki bireylerin sağlık sorunlarına dair rapor/belge
Ailede çalışabilecek durumda olup iş bulamadığı için çalışmayan bireyin bulunması durumunda iş aradığına dair İş-Kur İş Arayan kayıt belgesi
Çalışan kişilerin iş yeri telefon numarası ve adresi
Gelir Beyan Formu
Çocukların güncel öğrenci belgeleri
Kira sözleşmesi fotokopisi
İş göremezlik raporu
Ebeveyne ait Ziraat Bankası hesap cüzdanı
Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet kapsamında vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Aile Bakanlığı 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engeli maaşı alanların maaşlarını rekor seviyelere çıkardı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 6 aylık enflasyon rakamlarını belirledi. Peki SED maaşlarına ne kadar zam geldi?
Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte sosyal destek ödemelerine ışık tutacak memur maaşlarına yüzde 19,31 zam geldi. Bu rakamla birlikte 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engeli maaşları da komple değişti.
SED MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Engelli maaşı yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlar için 2 bin 797 TL'den 3 bin 336 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlar için ise 4 bin 196 TL'den 5 bin 5 TL'ye yükseltildi.
65 yaşını doldurmuş olan ve Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık hakkından yararlanmayan vatandaşlara verilen yaşlılık aylığı 2024 Temmuz ayında 3 bin 504'den 4 bin 180 'TL'ye yükseltildi.
Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte evde bakım yardımı da zam oranında arttı. Evde bakım yardımı aylığı 7 bin 608 TL'den 9 bin 76 TL'ye yükseldi.
SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemeleri Eylül ayında ne zaman yatacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı normal şartlarda SED ödemelerini her ayın 15'inde hesaplara yatırıyor. Zamlı maaşlarda ayın 15'inde hesaplara yatacak.
SOSYAL DESTEK YARDIMLARINA NASIL BAŞVURULUR?
Ailedeki tüm bireylerin kimlik fotokopisi
Ebeveyn adına düzenlenmiş ikametgâh
Ailede engelli varsa engelli raporu
Ailedeki bireylerin sağlık sorunlarına dair rapor/belge
Ailede çalışabilecek durumda olup iş bulamadığı için çalışmayan bireyin bulunması durumunda iş aradığına dair İş-Kur İş Arayan kayıt belgesi
Çalışan kişilerin iş yeri telefon numarası ve adresi
Gelir Beyan Formu
Çocukların güncel öğrenci belgeleri
Kira sözleşmesi fotokopisi
İş göremezlik raporu
Ebeveyne ait Ziraat Bankası hesap cüzdanı