Bakanlık resmen duyurdu: Ödemeler o tarihte hesaplara yatıyor

65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım ücreti alanlara müjde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Temmuz ayında açıklanan enflasyon verileriyle birlikte rakamlar sil baştan değişti. Peki 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım ücreti ne zaman hesaplara yatacak?Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet kapsamında vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Aile Bakanlığı 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engeli maaşı alanların maaşlarını rekor seviyelere çıkardı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 6 aylık enflasyon rakamlarını belirledi. Peki SED maaşlarına ne kadar zam geldi?Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte sosyal destek ödemelerine ışık tutacak memur maaşlarına yüzde 19,31 zam geldi. Bu rakamla birlikte 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engeli maaşları da komple değişti.Engelli maaşı yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlar için 2 bin 797 TL'den 3 bin 336 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlar için ise 4 bin 196 TL'den 5 bin 5 TL'ye yükseltildi.65 yaşını doldurmuş olan ve Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık hakkından yararlanmayan vatandaşlara verilen yaşlılık aylığı 2024 Temmuz ayında 3 bin 504'den 4 bin 180 'TL'ye yükseltildi.Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte evde bakım yardımı da zam oranında arttı. Evde bakım yardımı aylığı 7 bin 608 TL'den 9 bin 76 TL'ye yükseldi.Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemeleri Eylül ayında ne zaman yatacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı normal şartlarda SED ödemelerini her ayın 15'inde hesaplara yatırıyor. Zamlı maaşlarda ayın 15'inde hesaplara yatacak.Ailedeki tüm bireylerin kimlik fotokopisiEbeveyn adına düzenlenmiş ikametgâhAilede engelli varsa engelli raporuAiledeki bireylerin sağlık sorunlarına dair rapor/belgeÇalışan kişilerin iş yeri telefon numarası ve adresiGelir Beyan FormuÇocukların güncel öğrenci belgeleriKira sözleşmesi fotokopisiİş göremezlik raporuEbeveyne ait Ziraat Bankası hesap cüzdanı