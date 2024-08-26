WhatsApp desteği kesilecek akıllı telefonlar belli oldu
WhatsApp, 1 Eylül 2024 itibariyle bazı eski telefon modellerini desteklemeyecek. İşte listedeki modeller.
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yavaş yavaş eski telefonlara olan desteğini sonlandırıyor.
Daha önce, iOS 8 ve daha altı iPhone modellerine, Android 2.3.7 sürümü ve daha altı android telefonlarına olan desteğini solandıran WhatsApp, şimdi de bazı iOS ve Android cihazlara destek vermeyeceğini duyurdu.
Whatsapp, 1 Eylül 2024 itibarıyla Samsung, Huawei, LG, Sony ve Lenovo'nun eski modellerine desteğini sonlandıracak.
Bu listede yer alan cihazlar artık WhatsApp'ın yeni güncellemelerini alamayacak.
WHATSAPP DESTEĞİ SONA ERECEK TELEFONLAR
İşte 1 Eylül'den itibaren WhatsApp'ın desteklemeyeceği marka ve modeller:
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Ace 2
Samsung Galaxy S3 mini
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy Xcover 2
Huawei Ascend Mate
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend D2
LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus L5 II
LG Optimus F5
LG Optimus L3 II
LG Optimus L7II
LG Optimus L5 Dual
LG Optimus L7 Dual
LG Optimus F3
LG Optimus F3Q
LG Optimus L2 II
LG Optimus L4 II
LG Optimus F6
LG Enact
LG Lucid 2
LG Optimus F7
Lenovo A820
Sony Xperia M