WhatsApp desteği kesilecek akıllı telefonlar belli oldu

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yavaş yavaş eski telefonlara olan desteğini sonlandırıyor.Daha önce, iOS 8 ve daha altı iPhone modellerine, Android 2.3.7 sürümü ve daha altı android telefonlarına olan desteğini solandıran WhatsApp, şimdi de bazı iOS ve Android cihazlara destek vermeyeceğini duyurdu.Whatsapp, 1 Eylül 2024 itibarıyla Samsung, Huawei, LG, Sony ve Lenovo'nun eski modellerine desteğini sonlandıracak.Bu listede yer alan cihazlar artık WhatsApp'ın yeni güncellemelerini alamayacak.İşte 1 Eylül'den itibaren WhatsApp'ın desteklemeyeceği marka ve modeller:Samsung Galaxy CoreSamsung Galaxy Trend LiteSamsung Galaxy Ace 2Samsung Galaxy S3 miniSamsung Galaxy Trend IISamsung Galaxy Xcover 2Huawei Ascend MateHuawei Ascend G740Huawei Ascend D2LG Optimus L3 II DualLG Optimus L5 IILG Optimus F5LG Optimus L3 IILG Optimus L7IILG Optimus L5 DualLG Optimus L7 DualLG Optimus F3LG Optimus F3QLG Optimus L2 IILG Optimus L4 IILG Optimus F6LG EnactLG Lucid 2LG Optimus F7Lenovo A820Sony Xperia M