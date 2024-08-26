İstanbul'da KUYU operasyonu! 11 kişi tutuklandı

Türkiye'de suçla mücadele, güvenlik güçlerinin kararlılığı ve fedakarlığıyla kesintisiz bir şekilde sürdürülüyor.Son dönemde, suç oranlarını düşürmek ve halkın güvenliğini artırmak amacıyla bir dizi geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.İçişleri Bakanlığı, bu operasyonlara dair ayrıntıları sosyal medya aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı.Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:İstanbul'da elebaşılığını Kani Derici ve Ferit Bilmez'in yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik “KUYU-20” operasyonu düzenlendiOperasyonda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı ve 11'i de tutuklandıAziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;Organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursu olsun organize suç örgülerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyızKüçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,- Kasten Öldürmeye Teşebbüs,- Tehdit,- 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve- Mala Zarar Verme suçlarını işledikleri tespit edildi.Operasyon sonucu;- 15 adet ruhsatsız tabanca ile- Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı Tebrik Ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.