İslam Memiş açıkladı! Gram altın alınır mı?

Gram altın 2 bin 807 TL'ye yükselerek rekor kırdı. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 'Gram altın alınır mı?' sorusuna ilişkin merak edilenleri cevapladı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ardından ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından faiz indirimi beklentisinin güçlenmesiyle birlikte altın fiyatlarında önemli bir artış meydana geliyor.Peki gram altın, tarihi zirvesindeyken alınır mı? İslam Memiş'ten çarpıcı açıklama...İslam Memiş sosyal medya platformu X üzerinden gram altının rekor kırması üzerinde paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:'Gram altının yeni rekoru 2.851 liraOns altının 2.570 $Yıl sonuna kadar rekor denemeleri devam edecek.Ancak bugün alır mıydım? Hayır'