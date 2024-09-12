Sözde hayvanseverden skandal paylaşım: Yaşasın İsrail inşallah Türkiye’nin sonu da Filistin gibi olur

Sosyal medya paylaşılan bir video ülke gündemine oturdu. Su içen köpekleri paylaşan sözde bir hayvansever, Türkiye'ye lanet okuyarak, 'Yaşasın İsrail. İnşallah Türkiye'nin sonu da Filistin gibi olur' dedi. Hızlı yayılan skandal paylaşıma tepki mesajları yağdı.Bir sosyal medya platformunda yapılan skandal paylaşım, tepkilere neden oldu. Video içeriği ile yapılan paylaşımdaki görüntülerde birkaç sokak köpeğinin su içtiği anlar paylaşıldı.Köpeklerin içtikleri suyun pis olmasından dert yanan kullanıcı, 'Böyle bir toplum için yaşasın İsrail kardeşim. Sizin sonunuz da, bu ülkenin sonu da inşallah Filistin gibi olur. Siz de inşallah buralardan böyle çocuklarınızın parçalarını toplarsınız' dedi.Türkiye ve Türk insanına lanet okunan skandal paylaşıma büyük tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları paylaşımın altına, 'İnsanları sevmeyen hayvanları da sevemez', 'Burada maksat köpeklere temiz su vermek olsaydı, video çekeceğine suyu temizlerdi. Ama burada amaç hayatını kaybedenlerin ölümüne sevinmek', 'Bunlar İsrail tarafından fonlanıyor deseler şaşırmam' şeklinde çeşitli yorumlarla paylaşıma tepki gösterildi.