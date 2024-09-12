Eğitimde devrim! Mesleki ortaokulları geliyor

Bursa, Sivas, Konya ve Burdur'da hizmete açılacak olan Türkiye'nin ilk "mesleki ortaokulları" mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesinde gerçekleşecek.Söz konusu uygulama ortaokul dönemindeki öğrencilerin mesleki eğitime ilişkin farkındalığının oluşması, öğrenci ve velilerinin ortaokul sonrası eğitim planlamaları sürecinde meslekler hakkında daha sağlıklı bilgilere ulaşması amaçlanıyor.Mesleki ortaokullarda eğitim alacak öğrencilerin beceri ve yeneklerinin daha çabuk keşfedilip yetenekleri doğrultusunda uygun eğitim sürecinin planlanması hedef alınacak.Pilot iller olan Bursa, Sivas, Konya ve Burdur'daki meslekli ortaokullar ise şöyle;- Bursa'da Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu- Sivas'ta Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu- Konya'da Gazi Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Gazi Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu- Burdur'da Emekevler Şehit Rıza Çevik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Emekevler Şehit Rıza Çevik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu.