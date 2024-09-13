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Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il il hava durumu tahminlerini yayınladı. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği öngörülürken, cuma günü için bazı bölgelerde sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, yarın Sinop, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van'ın doğusu ve Edirne çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da ise yağış beklenmiyor. İşte 13 Eylül hava durumu tahminleri.

Ekleme: 13.09.2024 - 11:19 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:21 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van'ın doğusu ve Edirne çevrelerinde sağanak yağış beklenirken, Toroslar mevkii ve Kahramanmaraş'ın batısında da yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı bulutlu, bugün Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 30°C

Parçalı bulutlu, bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 31°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 30°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 22°C, 34°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 21°C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MANİSA 19°C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MUĞLA 18°C, 30°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 35°C

Parçalı bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 31°C

Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY 23°C, 32°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 18°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 22°C, 31°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 34°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam ve bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır ve Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 27°C

Parçalı bulutlu

KARS 10°C, 24°C

Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 27°C

Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık