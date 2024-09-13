Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van'ın doğusu ve Edirne çevrelerinde sağanak yağış beklenirken, Toroslar mevkii ve Kahramanmaraş'ın batısında da yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.Parçalı bulutlu, bugün Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 19°C, 30°CParçalı bulutlu, bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 22°C, 31°CParçalı bulutluKIRKLARELİ 18°C, 30°CParçalı bulutluKOCAELİ 22°C, 34°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 16°C, 31°CParçalı ve az bulutluİZMİR 21°C, 32°CParçalı yer yer çok bulutluMANİSA 19°C, 33°CParçalı yer yer çok bulutluMUĞLA 18°C, 30°CParçalı bulutluAz bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 23°C, 35°CParçalı bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 24°C, 31°CAz bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutluHATAY 23°C, 32°CParçalı bulutluISPARTA 15°C, 32°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 16°C, 32°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 17°C, 33°CParçalı ve az bulutluKONYA 18°C, 32°CParçalı ve az bulutluYOZGAT 13°C, 29°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 16°C, 34°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 18°C, 35°CParçalı ve az bulutluSİNOP 22°C, 31°CParçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 19°C, 30°CParçalı ve az bulutluParçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 19°C, 34°CParçalı bulutluARTVİN 20°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 22°C, 31°CParçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam ve bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 23°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır ve Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 11°C, 27°CParçalı bulutluKARS 10°C, 24°CParçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 15°C, 34°CParçalı ve az bulutluVAN 13°C, 27°CParçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 18°C, 38°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 20°C, 35°CParçalı ve az bulutluSİİRT 22°C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 22°C, 38°CAz bulutlu ve açık