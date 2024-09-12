İstanbullu İBB Başkanı İmamoğlu yüzünden bunu da gördü: Su faturalarında tarihte bir ilk!

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin suya yaptığı peş peşe zamlar ve sayaç okuma sürelerinin uzatılarak metreküp suyun fiyatı ciddi oranda artışla hesaplanmasının ardından tarihte ilk kez elektrik faturaları su faturalarını geçti.İBB Meclisi'nde alınan kararlara göre, İSKİ 14 Mayıs'ta su faturalarına kullanım miktarına göre çok konuşulan bir zam yapıldı. Özellikle 30 metreküp ve üzeri su kullanımlarında, konut başına düşen metreküp suyun fiyatı ciddi oranda arttı.Alınan zam kararıyla birlikte İSKİ personelleri ise 29-30 günde bir okunması gereken sayaçları 35-40 günde bir yapmaya başladı. İBB tarafından yapılan bu uygulama ile vatandaşlar otomatik olarak 30 metreküp üzeri lüks tüketim tarifesini kullanan kısma geçmesiyle birlikte faturalar oldukça kabarık gelmeye başladı.Su faturalarında 1’inci kademede fatura gün sayısı 25-35 gün olup 0-15 metreküp için 32.38 lira ve atık su kullanım bedeli talep ediliyor. 2’nci kademede ise 15-30 metreküp için 49.17 lira fatura çıkarılıyor.Su faturalarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar önceki aylarda ödedikleri faturaların 2-3 katına çıkan su faturalarını görünce şoke oldu. Vatandaşlar, sosyal medyada yüksek su faturalarına karşı tepkilerini dile getirdi. Birçok kişi, İSKİ'nin faturalardaki artışı kademeli olarak artırdığını söyledi.İSKİ'nin kestiği Haziran ve temmuz ayı faturalarıyla Türkiye tarihinde bir ilk yaşandı. Türkiye'de ilk kez vatandaşlar su faturasına elektrik faturasında fazla ücret ödeme zorunda kaldı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019'daki seçimlerden önce, "Suyunuza kadar hayatı ucuzlaştıracağız. Artık evinize su yüzde 40 daha ucuz girecek. Yapacağımız altyapı çalışmalarıyla 4-5 yıl içinde evinizdeki suyu bile doya doya içeceksiniz" vaadinde bulunmuştu.