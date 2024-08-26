CHP’deki ‘fıstık’ tiyatrosu deşifre oldu! Sözde protestocu CHP'li başkanın eşi çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Gaziantep'te düzenlediği fıstık mitinginde skandal bir olay yaşandı.Özgür Özel'in yolda önünü kesip dertlerini anlatan kadın 'çiftçi'nin CHP'li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın eşi Aslıhan Doğan olduğu anlaşıldı.Erkek 'eylemci'in de CHP Oğuzeli Belediye meclis üyesi Mahmut Güven olduğu ortaya çıktı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından Gaziantep'te düzenlenen fıstık mitingine katıldı.Gaziantep Havalimanı'nda inen Özel yolda durarak fıstık bahçelerindeki üreticilerle konuştu.Yeniden yola çıkınca önü traktörlü bazı kişiler tarafından kesilen Özel aracından inerek bu kişilerle konuştu.Özel'in konuşmasını ve buradaki sözde eylemi ise CHP'li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan sosyal medya hesabından paylaştı.Doğan'ın paylaştığı fotoğraflarda Özel ile tokalaşıp konuşan kadının kendi eşi Aslıhan Doğan olduğu ortaya çıkınca sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda eleştirel yorum yapıldı.Öte yandan aynı eylemde yere fıstık döken sözde eylemcinin ise CHP Oğuzeli Belediye Meclis üyesi olduğu ortaya çıktı. Bu durum kent kamuoyunda, 'Ya konuşturacak çiftçi bulamadılar ya da çiftçiye güvenemeyip kendileri tiyatro oynadılar' şeklinde yorumlandı.