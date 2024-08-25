Meteorolojiden turuncu kodlu alarm: İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu raporu yayımlandı.Son tahminlere göre, ülkenin kuzey, iç ve güney bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu bölgeleri, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Malatya ve Hakkari çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Yağışların Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hatay kıyıları ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgarın ise Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerinden, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise kuvvetli şekilde (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgârın, Marmara'nın güneyinde ve Kıyı Ege'de kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Meteoroloji tarafından Samsun ve Ordu'ya hem sarı hem de turuncu kodlu uyarı verildi.