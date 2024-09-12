MSB: 1 Ocak’tan bugüne kadar 1.963 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:- İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci,- Şanlı tarihimizin unutulmaz zaferlerinden biri olan Sakarya Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünü bir kez daha kutluyor; başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere millî mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.Yine, 134 yıl önce Türk-Japon dostluğu için yola çıkan ve dönüş yolunda fırtınaya yakalanarak 16 Eylül 1890’da batan Ertuğrul firkateynindeki şehitlerimizi de rahmetle yâd ediyoruz.Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, terörü kaynağında yok etme anlayışı doğrultusunda sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarla;- Son bir haftada 95 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.- Böylece, 1 Ocak’tan bugüne kadar 983’ü Irak’ın, 980’i Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1.963 olmuştur.2 ve 9 Eylül’de Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos’ta bulunan terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan toplam 41 hedef başarıyla imha edilmiştir.Azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak gerçekleştirilen harekâtlarda ilk belirlemelere göre 27 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.Ayrıca, bu hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan2 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur.9-10-11 Eylül tarihlerinde şehit olan kahraman silah arkadaşlarımız; Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü ve Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan’a bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz.Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunan hudutlarımızda;- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 493 şahıs yakalanmıştır. 1.545 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 6’sı terör örgütü mensubudur.- Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10.091’e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 75.332 olmuştur.Sayın Bakanımız, 8 Eylül’de Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan ve İstanbul Tersanesi Komutanlığımız tarafından restorasyonu tamamlanan Savarona’da inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur.10 Eylül’de Batum’da gerçekleştirilen Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanlarının yer aldığı “Üçlü Savunma Bakanları 11’inci Toplantısı”na katılan ve “Üçlü Mutabakat Metni”ni imzalayan Sayın Bakanımız, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirmiştir.11 Eylül’de resmî ziyarette bulunmak üzere Kazakistan’a giden, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren Sayın Bakanımız bugün de Kazakistan temaslarına devam etmektedir.Türkiye ile Yunanistan arasında “Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı” kapsamında 1’inci Ordu Komutanımız 11-12 Eylül’de Yunanistan 1’inci Ordu Komutanı’nı (Larissa/Yunanistan) ziyaret etmektedir.İşlediği savaş suçlarına bir yenisini daha ekleyen İsrail’in, Han Yunus’ta ilan ettiği sözde “insani bölge”de sivillerin kaldığı çadırlara saldırarak onlarca Filistinliyi katletmesini lanetliyoruz.Yaklaşık bir yıldır devam eden İsrail’in saldırıları ile 41 binden fazla masum Filistinli hayatını kaybetmiş; hastaneler, eğitim kurumları, mülteci kampları yerle bir edilmiştir.İnsanlığa karşı suç işleyen İsrail’in Filistin halkına yönelik vahşetine uluslararası toplum maalesef seyirci kalmaya devam etmektedir.En kısa zamanda ateşkesin temin edilmesi ve insani yardımların Gazze’ye erişiminin önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.Türk Silahlı Kuvvetlerimizin muharebe etkinliğinin muhafazası ve geliştirilmesine yönelik millî ve uluslararası tatbikat ve eğitim faaliyetleri de aralıksız sürdürülmektedir. Bu kapsamda,- 9-11 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan’da Sea Breeze-II tatbikatı gerçekleştirilmiştir.- İtalya’da Dynamic Move-II,- Kazakistan’da Sonsuz Kardeşlik,- Norveç’te Dynamic Monarch,- Bulgaristan’da Sea Breeze-III,- Portekiz’de Repmus,- Almanya’da Steadfast Foxtrot-24 tatbikatları icra edilmektedir.15-30 Eylül tarihleri arasında NATO Kısa Süreli İkaz (SNEX) ve 16-19 Eylül tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası tatbikatları gerçekleştirilecektir.Doğu Akdeniz’de 10 Eylül - 02 Ekim tarihleri arasında NATO Deniz Muhafızı Harekâtı 2024 yılı 5’inci Odak Harekâtı (FOCOPS 2024/5) icra edilmektedir.Ülkemiz, harekâta 10-30 Eylül tarihleri arasında TCG BURAKREİS denizaltısı ile iştirak etmektedir.11-14 Eylül tarihleri arasında İzmir’e liman ziyareti gerçekleştiren Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ORIKU gemisi tarafından 17-20 Eylül; Alman Deniz Kuvvetlerine ait PEGNITZ gemisi tarafından ise 19-22 Eylül tarihleri arasında, İzmir’e liman ziyaretleri yapılacaktır.Ayrıca İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun “102’nci Yıl Dönümü” etkinlikleri kapsamında, TCG SANCAKTAR ve TCG KINALIADA tarafından İzmir’e liman ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve gemilerimiz halkın ziyaretine açılmıştır.Bugün (12 Eylül) 2 adet F-16 ve tanker uçağımız ile NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, Romanya hava sahasında icra edilen Mukabil Hava Harekâtı eğitimlerine katılım sağlanmaktadır.- 3-5 Eylül tarihleri arasında Mısır’da düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı ile,- 6-7 Eylül’de Avusturya’da düzenlenen “Airpower 2024” faaliyetine F-16 uçaklarımız ile iştirak edilmiştir.Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kara, deniz, hava, siber ve uzay alanlarındaki etkinlik ve caydırıcılığı her geçen gün daha da artırılmaktadır. Bu kapsamda Hava Kuvvetlerimiz bünyesinde kurulan Uzay Komutanlığımızın teşkil faaliyetleri devam etmektedir.Millî Uzay Programı kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı “2024 Yılı Genel Atamaları” ile Uzay Komutanlığı emrine atanmıştır.Harita Genel Müdürlüğümüz ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında "Harita ve Harita Bilgileri ve İlişkili Hizmetlerin Değişimine İlişkin" iş birliği protokolü 11 Eylül’de imzalanmıştır.İnsani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye destek vermeye devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; son olarak 7-8 Eylül tarihlerinde Menteşe/Muğla’da olmak üzere bugüne kadar 31 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 102 helikopter ile 2.974 sorti yaparak katkı sağlamıştır.Teknolojisi, tecrübesi, mühendislik altyapısı ve proje yönetim sistematiği ile tüm dünyanın dikkatini çeken yerli ve millî savunma sanayimizle Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri daha da artmaktadır.Bu kapsamda;Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, modernizasyon faaliyetleri tamamlanan M60T tankı ile Alçak İrtifa Hava Savunma (Korkut) Komuta Kontrol ve Silah Sistemi araçlarının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.Bakanlığımıza bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda inşa edilen PNS BABUR gemisi, Pakistan’da düzenlenen ve Pakistan Cumhurbaşkanının da katıldığı törenle hizmete alınmıştır. PNS BABUR’un dost ve kardeş ülke Pakistan’a hayırlı olmasını diliyoruz.Ayrıca, Kara Kuvvetlerimizin envanterinde 10 bin saatlik uçuş süresini başarıyla tamamlayan ilk Bayraktar TB-2 İHA'mız envanterden çıkarılmış; başarılarının hatırası olarak BAYKAR şirketine teslim edilmiş ve yerine son teknoloji ürünü SİHA Silahlı Kuvvetlerimize verilmiştir.Sonuç olarak gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan, mazisi zaferlerle dolu kahraman ordumuz; terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda kendisine verilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.