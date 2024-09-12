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Beyaz Gazete
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İstanbullu bezdi! İETT kazalarına bir yenisi daha eklendi

Güngören ilçesinde seyir halinde olan iki İETT otobüsü çarpıştı. Yolcuların büyük panik yaşadığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbullu bezdi! İETT kazalarına bir yenisi daha eklendi
Ekleme: 12.09.2024 - 17:37 Güncelleme: 12.09.2024 - 17:42 / Editör: Ozge Selin
İstanbullu bezdi! İETT kazalarına bir yenisi daha eklendi
İstanbul'da sık yaşanan İETT kazalarına bir yenisi daha eklendi.

Saat 16.00 sıralarında Güngören ilçesi Merter E-5 Karayolu'nda yaşanan olayda, seyir halinde olan İETT otobüsüne arkadan başka bir İETT otobüsü çarptı.

İstanbullu bezdi! İETT kazalarına bir yenisi daha eklendi

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Çarpışmanın şiddetiyle yolcular büyük panik yaşadı.

Kaza da ölen ya da yaralanan olmazken, yolcuların bir kısmı metrobüse geçti, bir kısmı başka otobüslere tahliye edildi.