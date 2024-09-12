İstanbullu bezdi! İETT kazalarına bir yenisi daha eklendi

Güngören ilçesinde seyir halinde olan iki İETT otobüsü çarpıştı. Yolcuların büyük panik yaşadığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'da sık yaşanan İETT kazalarına bir yenisi daha eklendi.Saat 16.00 sıralarında Güngören ilçesi Merter E-5 Karayolu'nda yaşanan olayda, seyir halinde olan İETT otobüsüne arkadan başka bir İETT otobüsü çarptı.Çarpışmanın şiddetiyle yolcular büyük panik yaşadı.Kaza da ölen ya da yaralanan olmazken, yolcuların bir kısmı metrobüse geçti, bir kısmı başka otobüslere tahliye edildi.