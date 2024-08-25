AB Yüksel Temsilcisi Borrell: Türkiye ve Rusya Afrika'da yerimizi alıyor

Türkiye, Libya'da oynadığı aktif rol ile bölgesel stratejik dinamikleri önemli ölçüde şekillendiriyor.Son yıllarda Libya'da yaşanan siyasi ve askeri gelişmeler, Türkiye'nin ülkeye yönelik desteğini ve stratejik ortaklığını öne çıkardı.Bu durumdan rahatsızlık duyan Avrupa'dan ise sesler yükseliyor.Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Quo Vadis Europa etkinliğinde bir konuşma gerçekleştirdi.Borrell burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Rusya'nın Afrika'da Avrupa'nın yerini aldığını ifade etti.Borrell, bu durumun Avrupa açısından rahatsız edici olduğunu ve Afrika'nın çeşitli bölgelerindeki gelişmelerin de ciddi endişeler yarattığını belirtti.Libya örneğini de gündeme getiren Borrell, ülkede geçmişte İtalyan ve Fransız varlığının söz konusu olduğunu, ancak günümüzde Türkler ve Rusların etkisinin belirgin olduğunu vurguladı.Ayrıca, Libya'daki askeri üslerin artık Avrupa'ya değil, Türklere ve Ruslara ait olduğunu söyledi.Borrell şu açıklamalarda bulundu:"Afrika'da olup bitenlere bakınca endişelenmemiz gerekiyor. Brüksel'e geldiğimde Libya'da Fransızlar ve İtalyanlar vardı. Her zaman uyum içinde değillerdi, her aman birlikte çalışmıyorlardı ama vardılar. Bugün Libya'da artık Avrupalılar yok, sadece Türkler ve Ruslar var. Libya kıyılarında var olan üsler artık Avrupa üsleri değil, Türk ve Rus üsleri. Bu Akdeniz'de hayal ettiğimiz düzen değil."