Milyonlarca insana takılacak! Elon Musk açıkladı

Teknoloji şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, aynı zamanda birçok teknoloji şirketi daha yönetiyor.Onlardan biri birçok nörologla birlikte kurduğu insan beynine takılacak çipleri üreten Neuralink...Son dönemin en çok gündeme gelen komplo teorilerinden biri olan insan beynine çip takılması konusu, bu kapsamda gelecek için kaçınılmaz görünüyor.'MİLYONLARCA İNSANA TAKILACAK'Bu kapsamda Neuralink'in geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Musk, 'Her şey yolunda giderse birkaç yıl içinde yüzlerce kişi Neuralink'e sahip olacak, belki beş yıl içinde on binlerce, 10 yıl içinde milyonlarca kişi olacak.' ifadelerini kullandı.DENEKLER ÜZERİNDE KULLANILIYORNeuralink, insan deneyine katılan son katılımcının, bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımını kullanarak 3 boyutlu nesneler tasarlamak gibi yeni görevleri düşüncelerini kullanarak gerçekleştirebildiğini söyledi.Independent'ın haberine göre katılımcı, daha önce kullandığı yardımcı teknolojilerle mümkün olmayan bir işlemle, beyin-bilgisayar arayüzünü kullanarak Neuralink şarj cihazı için özel bir montaj tasarlayıp yazdırabildi.Ayrıca, karakteri kontrol etmek için genellikle iki ayrı kumanda kolu gerektiren video oyununu da oynayabiliyordu.MUSK VE ŞİRKETİN GELECEK PLANLARIMusk'a göre olası uygulamalar arasında müziği doğrudan beyne aktarmak ve ışık spektrumunun yeni bölümlerini görebilmek için görme yeteneğini geliştirmek yer alıyor.Ancak bazı nörobilimciler bu tür yeteneklerin onlarca yıl ötede olduğunu ve bilgisayar korsanlığı ve siber saldırı riskleri taşıdığını iddia ediyor.Neuralink, insan deneylerinde kullanılan beyin implantlarına gelişmiş işlevler eklemeyi ve daha hızlı metin girişi sağlamak için el yazısı amacını tanıyabilen yeni algoritmalar geliştirmeyi planladığını söyledi.