iPhone kullanıcıları dikkat: Bu hata yüzünden telefonunuz çökebilir

Apple'ın son işletim sistemi iOS 17, beklenmedik bir sorunla karşı karşıya kaldı.Cihazların tamamen çökmesine neden olan ciddi bir yazılımsal hata, kullanıcıları endişelendiriyor.Bu sorunun temeli, oldukça basit görünen ancak iOS sistemini ciddi şekilde etkileyen bir karakter kombinasyonuna dayanıyor.'Uygulama Arşivi' bölümünde arama çubuğuna girilen '':: karakter dizisi, iOS'un ana ekranını yöneten 'Springboard' uygulamasını çökertmeye yetiyor.Bu durum, cihazın kilit ekranına dönmesine ve ardından yeniden başlatılmasına neden oluyor. Apple'ın bu sorundan haberdar olup olmadığı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.Daha önce sadece 'Uygulama Arşivi' bölümünde '':: karakter dizisinin soruna neden olduğu düşünülüyordu.Ancak yapılan yeni testler, aynı karakter dizisinin Ayarlar uygulamasında da çökmelere yol açtığını ortaya koydu. Her iki durumda da cihaz, kendini toparlamak için yeniden başlatılmak zorunda kalıyor.Her ne kadar hataya neden olan karakterleri sizlerle paylaşmış olsak da kendi telefonunuzda denememenizi tavsiye ediyoruz.